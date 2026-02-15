Slušaj vest

Video koji je generisala veštačka inteligencija, a u kojem se Bred Pit i Tom Kruz tuku izazvao je ozbiljno upozorenje scenariste Reta Risa, jednog od autora filma "Dedpul i Vulverin", o brzoj evoluciji tehnologije i njenom uticaju na filmsku industriju.

On je priznao da je bio „šokiran“ kvalitetom scene, koja prikazuje dvojicu čuvenih glumaca u intenzivnoj tuči na krovu zgrade, i izjavio da je za tradicionalne filmske stvaraoce "verovatno gotovo“, jer će pojedinci uskoro moći da prave dugometražne filmove studijskog kvaliteta sedeći za računarom.

Petnaestosekundni snimak prikazuje Pita i Kruza kako razmenjuju udarce u urbanom okruženju, u sceni koja izgleda kao iz pravog akcionog filma – i upravo je to, prema Risu, problem. On je reagovao nakon što je video postao viralan na internetu i prvobitno ga podelio uz komentar: "Mrzim da to kažem. Verovatno je gotovo za nas.“

Jedan čovek moći će da napravi film koji košta milione dolara

Kada su neki kritikovali kvalitet dipfejk tuče, Ris je izneo surovu istinu o sposobnostima ove tehnologije, iako je priznao da će krajnji rezultat zavisiti od talenta korisnika:

"Za veoma kratko vreme, jedna osoba će moći da sedi za računarom i napravi film koji će biti neprepoznatljiv u odnosu na ono što Holivud danas objavljuje. Istina, ako ta osoba nije dobra, rezultat će biti loš. Ali ako poseduje talenat i ukus poput Kristofera Nolana (a takvi će se brzo pojaviti), to će biti veličanstveno.“

Nakon početnih objava, Ris je podelio i opširnije saopštenje, naglašavajući da ga ova tehnologija više plaši nego što ga raduje, jer ugrožava tradicionalne kreativne uloge i procese snimanja filmova, uključujući i njegov sopstveni posao.

"Prestravljen sam!"

"Uopšte nisam uzbuđen zbog prodora AI u kreativni rad. Naprotiv, prestravljen sam. Mnogi ljudi koje volim suočavaju se s gubitkom karijera koje vole. I ja sam ugrožen. Kada sam napisao ‘gotovo je’, nisam mislio to olako. Bio sam zapanjen Pitt protiv Cruise videom jer deluje toliko profesionalno. Upravo zato me je strah. Moj pesimistični pogled je da je Holivud pred revolucijom – ili uništenjem. Ako zaista mislite da je taj video bezvredno smeće, nemate razloga za brigu. Ali ja sam šokiran.“

Video je objavio irski reditelj Ruairi Robinson, koji je rekao da je obračun Pita i Kruza napravljen pomoću dvolinijskog upita u alatu za generisanje videa Seedance 2.0, koji je lansirala kompanija ByteDance, kineski vlasnik TikToka. Njegova originalna objava prikupila je više od 1,3 miliona pregleda od 11. februara, izazvavši podeljene reakcije, uključujući i osudu od strane Motion Picture Association (MPA), koja je optužila kompaniju za masovno kršenje autorskih prava.

Strah raste

Poslednjih godina, Holivud se suočava s naglim porastom upotrebe veštačke inteligencije, što je navelo mnoge poznate ličnosti da iznesu svoje stavove o njenim mogućim posledicama po industriju. Brojni stručnjaci upozoravaju na etičke i pravne probleme, posebno u vezi s korišćenjem digitalnih replika glumaca.

Sindikat SAG-AFTRA uspeo je da ublaži deo tih zabrinutosti kroz ugovorne zaštite, poput informisanog pristanka, jasnih ugovora i pravične nadoknade kada se koristi digitalna replika izvođača. Ipak, izazovi u vezi s primenom AI u kreativnim industrijama i dalje ostaju, bilo da je reč o pretnji poput Tili Norvud slučaja ili novijeg videa „Pit protiv Kruza“.