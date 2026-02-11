Slušaj vest

Ilon Mask, direktor kompanija "Tesla" i "Spejs Iks", ponovo je poslao upozorenje zbog finansijske situacije u Sjedinjenim Američkim Državama.

Prema njegovim rečima, Amerika će "1.000 odsto bankrotirati" ukoliko se dug ne kontroliše i ne ubrza tehnološki razvoj.

- Ako ne dođe do velikih inovacija u veštačkoj inteligenciji i robotici, SAD se suočava s praktičnim finansijskim kolapsom - upozorio je Mask.

Mask navodi da državni dug SAD trenutno prelazi 38,5 biliona dolara, dok plaćanje kamata na taj dug iznosi skoro jedan bilion dolara godišnje, što je više od budžeta američke vojske.

- Samo tehnološki napredak može značajno da ubrza ekonomski rast i da zemlji vremena da izbegne bankrot - dodao je on, piše RT Balkan.

Prema njegovom mišljenju, AI i robotika nisu samo inovacije za industriju, već i ključno sredstvo za očuvanje finansijske stabilnosti zemlje.

On, međutim, upozorava da ovakav razvoj može dovesti do deflacije, jer bi proizvodnja i usluge rasle brže od količine novca u ekonomiji, što dodatno povećava stvarni teret duga.

Iako dolar ostaje rezervna svetska valuta, što SAD daje fleksibilnost u zaduživanju, Mask smatra da ovo nije dugoročno održivo bez rasta proizvodnje i tehnologije.

Stručnjaci ističu da Maskova upozorenja dolaze u trenutku rastućih zabrinutosti zbog enormnih budžetskih deficita i javnog duga u SAD, kao i sve češćih rasprava o strategijama za održivi ekonomski rast.

- Ne možemo da se oslonimo samo na fiskalne mere. Tehnologija mora biti deo rešenja - zaključuje Mask.