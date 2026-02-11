Slušaj vest

Beograd dobija još jedno mesto koje nosi svetski prepoznatljivo ime, legendarni Hard Rok Kafe (Hard Rock Cafe) otvara svoja vrata u srpskoj prestonici na adresi Trg Republike 5. Dolazak jednog od najpoznatijih svetskih brendova kada su u pitanju muzika, gastronomija i pop kultura predstavlja važan trenutak za domaću ugostiteljsku i turističku scenu.

Hard Rok Kafe, poznat po jedinstvenoj kombinaciji američke kuhinje, autentičnog rokenrol ambijenta i bogate kolekcije muzičkih memorabilija, posluje u više od 70 zemalja širom sveta. Otvaranjem lokala u Beogradu, srpska prestonica pridružuje se listi velikih gradova poput Londona, Pariza, Rima i Budimpešte koji već imaju ovaj kultni brend.

Ekipa Kurira posetila je Hard Rok Kafe u Beogradu i donosi prvi utisak iz samog srca lokala.

Kurir donosi prve fotografije Hard Rock Cafe-a u Beogradu: Pogledajte kako izgleda legendarni svetski brend u srcu prestonice Foto: Kurir

Od trenutka kada se uđe, oseća se prepoznatljiva energija brenda, zidovi ukrašeni autentičnim muzičkim memorabilijama, gitarama, fotografijama. Atmosfera je kombinacija modernog i opuštenog rokenrol šarma, koja poziva kako turiste, tako i Beograđane da uživaju u svakom detalju.

Otvoren Hard Rock Kafe u Beogradu Izvor: Kurir

