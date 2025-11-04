Slušaj vest

Jedan od najvećih svetskih trgovinskih lanaca "Karfur" zainteresovan je da dođe na srpsko tržište. To potvrđuje i jučerašnji sastanak sa ministarkom trgovine Jagodom Lazarević.

Ovo u optimističnom scenariju znači da bismo sledeće godine pri planiranju odlaska u nabavku mogli da imamo još jedan supermarket na raspolaganju, ukoliko pregovori budu tekli po planu.

Kurir Biznis istraživao je kakve bi posledice dolazak velikog igrača mogao da ima po srpsko tržište i, što je još važnije, na domaće potrošače.

Zoran Nikolić, potpredsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) izjavio je za Kurir Biznis da se dolazak novog trgovinskog lanca očekuje na proleće naredne godine, kao i da se će se dolaskom njihovog menadžmenta krajem ove godine, utvrditi svi detalji.

- Naša poruka za njih je, pre svega - Dobro došli! Mi verujemo da će ostati dosledni svojoj praksi i da se neće ponoviti isti scenario kao sa drugim stranim trgovinskim lanacima koji su pre dolaska na tržište Srbije obećavali niske cene, a zatim ih podizali kao ostali igrači na tržištu - kaže Nikolić.

Sagovornik Biznis Kurira dodaje da je Karfur u top 10 vodećih svetskih trgovinskih lanaca na svetu.

- Mi takav supermarket do sada nismo imali. Njihov dolazak je veoma važan za potrošača ali i za srpsku privredu. Karfur se postavlja logistički, tako da veliki deo svoje robe regionalno nabavlja i plasira na tržištu na kojem i posluje, što znači da bi svi imali koristi - ističe sagvornik.

- Karfur će biti jedina konkurcija svim trgovinskim lancima koji posluju u Srbiji već dugi niz godina. Apsolutno nema dileme da će njihov dolazak biti značajan benefit i za potrošača i za srpsku ekonomiju u celini - zaključuje Nikolić, iz NOPS-a.

Zašto je Karfur "veliki igrač"

Karfur je francuska multinacionalna kompanija koja se bavi maloprodajom i veleprodajom.

Do 2024. godine, grupa je imala 14.000 prodavnica u 40 zemalja. Ovaj lanac je sedmi najveći maloprodajni lanac na svetu po prihodu.

Kako posluje Karfur

Trgovinski lanac Karfur je poznat po velikom izboru prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, visokim standardima usluge, kao i po programima podrške lokalnim proizvođačima i održivoj proizvodnji.

U Evropi, Karfur uspešno kombinuje hipermarkete, supermarkete i male gradske prodavnice, prilagođavajući ponudu potrebama lokalnog tržišta.

Prvi sastanak

Podsetimo, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine, Jagoda Lazarević, sastala se juče sa predstavnicima međunarodnog trgovinskog lanca "Karfur“ ("Carrefour"), koji je zainteresovan za ulazak na srpsko tržište.

- Sastanak je održan na inicijativu „Karfura“, jednog od vodećih trgovinskih lanaca u Evropi, koji je prisutan u više od 30 zemalja, sa prihodima koji se mere desetinama milijardi evra. Njihov imperativ je tržište regulisano po propisima Evropske unije i zdrava konkurencija među trgovinskim lancima. Dolazak trgovinskih lanaca poput „Karfura“ svakako bi doprineo jačanju konkurencije, većem izboru za potrošače i dostupnosti kvalitetnih proizvoda po konkurentnim cenama. Naš cilj je da tržište bude dinamično, zdravo i stabilno - u korist građana - izjavila je ministarka Lazarević posle sastanka.