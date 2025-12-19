Slušaj vest

Direktor Kancelarije Mihailo Jovanović izjavio je da će u narednih godinu dana Srbija dobiti superkompjuter, koji će biti najmoćniji u ovom delu Evrope.

Jovanović je rekao nakon sastanka da se saradnja sa Francuskom realizuje na osnovu međudržavnog sporazuma, za koji je Vlada Srbije obavila sve potrebne procedure i donela neophodna dokumenta, te da se očekuje da će sporazum biti usvojen i ratifikovan na jednoj od narednih sednica Narodne skupštine Srbije.

Prema njegovim rečima, zajedno sa partnerima iz Francuske radi se na intenzivnoj implementaciji različitih rešenja veštačke inteligencije u javnoj upravi. On je istakao da će primena veštačke inteligencije doprineti daljem razvoju sistema elektronske uprave i većoj efikasnosti i ekonomičnosti brojnih sektora, među kojima su zdravstvo, saobraćaj, turizam i poljoprivreda, kao i unapređenju rada javne uprave kroz dalju digitalizaciju.

Jovanović je najavio da će nakon novogodišnjih praznika biti objavljen poziv svim zainteresovanim ministarstvima, institucijama javne uprave, lokalnim samoupravama i javnim preduzećima da se uključe u zajedničko definisanje problema koji će se rešavati primenom veštačke inteligencije.

- Poziv će biti organizovan tako da sve institucije državne i javne uprave iskažu interesovanje i preciziraju koje probleme u svojoj administraciji žele da reše uz pomoć veštačke inteligencije - objasnio je Jovanović.

Prema njegovim rečima, Kancelarija za IT i eUpravu obezbediće kapacitete superkompjutera, ali i uspostaviti centar znanja zajedno sa francuskim partnerima, koji će omogućiti formiranje tima stručnjaka sposobnog da brzo i efikasno implementira različita rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji.