Slušaj vest

U pitanju je širok spektar - od bezbednosti hrane i sajber zaštite, preko pametnog transporta, do održivog pčelarstva i digitalnog zdravlja.

Projekat StarTech, vredan osam miliona dolara, pokrenuli su kompanija „Philip Morris“ i NALED u saradnji sa Vladom Republike Srbije pre pet godina, sa ciljem podrške razvoju inovacija i digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća u Srbiji. Na završnoj ceremoniji čekove u iznosu do 50.000 dolara dobitnicima su uručili direktor Kancelarije za IT i eUpravu Mihailo Jovanović, generalna direktorka kompanije „Philip Morris International“ za Jugoistočnu Evropu Tamara Milovanović i izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.

Foto: Marina Jančević

- Kancelarija je poslednjih godina sprovodila značajne investicije države u digitalnu infrastrukturu, kreirajući povoljan ambijent i stimulišući razvoj IKT sektora. Od Državnog data centra u Kragujevcu, čije kapacitete planiramo da proširimo sa 14 MW na 56 MW, izgradnje Inovacionog distrikta, jedinstvenog u regionu u kojem će se nalaziti prvi Nacionalni centar za informacionu bezbednost, do Ložionice – veličanstvenog kreativnog i digitalnog centra koji postaje dom inovatora i stvaralaca novih dostignuća - rekao je Jovanović. Dodao je da je izvoz IKT usluga u Srbiji za prvih devet meseci 2025. godine dostigao 3,33 milijarde evra, uz rast od 12 odsto i povećanje suficita od 13,2 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Govoreći o Nacionalnoj platformi za veštačku inteligenciju, Jovanović je istakao da danas superkompjuter koristi više od 80 entiteta, od kojih je 40 iz akademske zajednice i još 40 startap kompanija, sa ukupno preko 450 korisničkih naloga.

- Prva nadogradnja superkompjutera, koju će činiti praktično novi sistem, biće instalirana i dostupna korisnicima do kraja marta sledeće godine. Reč je o NVIDIA sistemu koji je sedam puta brži od prvog superkompjutera. Do kraja 2026. očekujemo dolazak jednog od najmoćnijih superkompjutera u istočnoj Evropi, koji nabavljamo u okviru sporazuma o saradnji Vlade Francuske i naše Vlade u oblasti veštačke inteligencije, a biće instaliran u Državnom data centru u Kragujevcu početkom 2027. godine - rekao je Jovanović.

Foto: Marina Jančević

Nagrađena rešenja obuhvataju širok spektar inovacija – od aplikacije koja osobama sa invaliditetom olakšava kretanje kroz grad i tehnologije za regeneraciju kože, do AI platforme za procenu rizika u automobilskoj industriji. Među dobitnicima su i napredno rendgensko rešenje za otkrivanje kontaminirane hrane, organski preparat protiv pčelinjeg krpelja, kao i digitalni alat za popis inventara u ugostiteljstvu.

Nagrađeni su i poslovni asistent za mala preduzeća, platforma za automatizaciju usklađenosti sa GDPR regulativom, aplikacija za pametnu rezervaciju parkinga, AI sistem za detekciju sajber pretnji kroz gamifikaciju, sveobuhvatan menadžment alat za transportna preduzeća, kao i digitalna fitnes platforma namenjena generaciji od 45 do 65 godina.

Dobitnici grantova su timovi Bioheal i Peasy, kao i kompanije Clean Code Solutions, Digital Leather, Digital Radiography Technologies, Eco Hive, Eyestock, Lexselerate, Gama Point, The Cyber Protect, Wersirius i Younger.

StarTech je u proteklih pet godina podržao ukupno 106 inovativnih projekata – od kojih 47 razvija fizički proizvod, 55 predstavlja napredno softversko rešenje, dok čak 38 koristi veštačku inteligenciju i mašinsko učenje. Korisnici programa ostvarili su značajne međunarodne uspehe i svoja rešenja plasirali na tržišta više od 29 zemalja širom sveta.