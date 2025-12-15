Slušaj vest

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković saopštio je da će plata prosvetnim radnicima biti povećana za pet odsto od januara 2026. godine.

On je na sednici Odbora za obrazovanje, nauku, tenološki razvoj i informatičko društvo ocenio da se Srbija zahvaljujući Vladi nalazi u dobroj ekonomskoj poziciji, te da je zbog toga bilo tri povećanja plata prosvetnim radnicima u prethodnoj godini.

- Prvog septembra smo po prvi put bili bez ritualnog štrajka upozorenja, to je dokaz da se država pozabavila njihovim materijalnim statusom. Bilo je tri povećanja plata ove godine, 11 odsto u februaru, pet u martu i pet odsto u oktobru – naveo je Vuk Stanković.

Dodao je da Ministarstvo prosvete nije nadležno za produžavanje ugovora nastavnika na određeno vreme, već direktori škola.

Direktori bi trebalo u zavisnosti od radnog učinka nastavnika da odluče da li će nekom produžiti radni odnos. Sva ta sintagma o represiji koja se vodi nad kadrovima koji su učestvovali u političkim procesima, koji se sa manje ili više dobrih razloga zovu “obojena revolucija“, nije zasnovana na socijalnim činjenicama – naveo je Vuk Stanković.