U Kragujevcu su danas počeli „Dani eUprave“, u sklopu kojih građani, do 18. marta, imaju priliku da se direktno informišu o uslugama eUprave, kao i da na licu mesta otvore eID nalog, uz podršku zaposlenih iz Kancelarije za IT i eUpravu, kao i nadležnih službenika gradske uprave.

U okviru Karavana eUprave organizuju se obuke za predstavnike državnih organa, privrede i lokalne samouprave za korišćenje aplikacije eBolovanje-Poslodavac i sistema Plati.

U Srbiji trenutno ima oko 2,8 miliona eGrađana, a u Kragujevcu građani mogu da koriste oko tri hiljade usluga elektronske uprave.

Od 1. januara, potpuna komunikacija između poslodavca i lekara je postala elektronska zahavljujući eBolovanju i danas više desetina hiljada poslodavaca svakodnevno koristi ovu uslugu.

Od 1. aprila kreće druga faza koja podrazumeva komunikaciju između poslodavaca i RFZO-a, vezano za obračun naknade zarade i refundaciju.

Kragujevčanke koje smo zatekli na šalteru kažu da je procedura brza, jednostavna i da usluge nude konkretne benefite.

Na samom početku, pre gotovo pet godina, Kragujevac je imao oko 500 administrativnih procedura koje su mogle da se obave bez odlaska na šalter. Danas ih ima oko tri hiljade.

Dane eUprave i Karavan eUprave organizuje Kancelarija za IT i eUpravu, uz podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, NALED-a, UNDP-a i Digitalnog distrikta, sa ciljem ubrzanja digitalne trasformacije lokalnih samouprava u Republici Srbiji.