Svima se bar jednom dogodilo da stojite pored aparata za kafu ili čekate da se svi uključe na Zoom, neko vam uputi jednostavno "Zdravo", a vi u tom trenutku ostanete bez reči. Čak i iskusni govornici i lideri znaju da se nađu zatečeni ovakvim neobaveznim situacijama.

Iako deluje trivijalno, small talk zapravo predstavlja svojevrsno zagrevanje pre pravog povezivanja sa ljudima. Kao i svako zagrevanje, postaje mnogo lakše kada imate nekoliko proverenih "pokreta".

Uočite detalj i uputite kompliment

Opšti komentari poput "super prezentacija" zvuče kao generički LinkedIn odgovori, pristojni, ali lako zaboravljivi. Ključ je u tome da budete precizni.

Umesto uopštenih fraza, obratite pažnju na nešto konkretno: "Vaš argument za odlaganje lansiranja projekta je bio odličan. Kako ste došli do tog vremenskog okvira?" ili "Taj planer izgleda veoma organizovano, gde ste ga nabavili?". Kada primetite detalj, pokazujete da ste zaista uključeni u razgovor i da obraćate pažnju na sagovornika, piše CNBC Make It.

Postavljajte pitanja sa "strukturom"

Mnogi neformalni razgovori brzo zamru jer pitanja nisu dovoljno podsticajna. Na pitanje "Kako je bilo na sastanku?", odgovor često bude samo "Dobro", i razgovor tu staje.

Rešenje je u drugačijem formiranju pitanja:

Umesto "Kako je prošao sastanak?", pitajte: "Šta vas je najviše iznenadilo na tom sastanku?"

Umesto "Kakva ti je nedelja?", pokušajte sa: "Na čemu trenutno radiš, a da ti je zaista zanimljivo?"

Ovakva pitanja podstiču sagovornika da ispriča nešto više, a većina ljudi ima priču koju želi da podeli, potrebno je samo pravo pitanje.

Ubacite "konverzacijsku udicu"

Ovu tehniku često koriste vrhunski executive koučevi. Umesto kratkog odgovora na pitanje "Kako si proveo vikend?", ponudite detalj koji otvara prostor za nastavak razgovora.

Na primer: "Bilo je sjajno. Sin je prvi put sam pokušao da napravi doručak, pa sam dobio jaja koja su bila i preslatka i malo zagorela, ali gest je bio fenomenalan."

Na ovaj način sagovornik dobija više pravaca za nastavak, može da vas pita o deci, da podeli sopstveno iskustvo iz kuhinje ili neku sličnu anegdotu. Vi ste već olakšali razgovor i smanjili pritisak drugoj strani da mora da smisli novu temu.

Suština je da small talk ne mora da bude ni dubok ni neprijatan. Dovoljno je da bude malo konkretniji. Isprobajte neku od ovih tehnika već sutra pored aparata za kafu i slobodno pošaljite "kakvo je vreme" u zasluženu penziju.