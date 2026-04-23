Putovanja danas sve više opterećuju kućni budžet. Troškovi goriva, smeštaja i svakodnevnih izdataka brzo rastu, a brojna popularna evropska odredišta postaju sve manje pristupačna. Ipak, i dalje postoje mesta koja nude povoljniji odmor, a jedno od njih je ujedno i među najmanje posećenima.

Reč je o Moldaviji, maloj istočnoevropskoj zemlji smeštenoj između Rumunije i Ukrajine, koja često prolazi ispod radara turista. Iako mnogi ne bi znali tačno da pokažu gde se nalazi na karti, Moldavija može da ponudi zanimljivo i autentično iskustvo, posebno za one koji traže nešto drugačije.

Ipak, treba napomenuti da britansko Ministarstvo spoljnih poslova savetuje oprez pri putovanju, naročito u oblastima uz ukrajinsku granicu, uz preporuku redovnog praćenja zvaničnih uputstava. Glavno odredište za posetioce je Kišinjev, u koji dolazi većina od oko 67 hiljada turista godišnje. Grad se ističe kombinacijom istorijske i sovjetske arhitekture, a njegovo uređeno i zelenilom bogato središte idealno je za opuštene šetnje.

Brojne atrakcije

Kao kulturni centar zemlje, nudi niz zanimljivih lokacija — od raskošne Katedrale Rođenja Gospodnjeg sa impresivnim freskama do Nacionalnog istorijskog muzeja koji pruža uvid u bogatu, ali manje poznatu prošlost zemlje. Osim glavnog grada, Moldavija je poznata i po vinogradima koji prekrivaju njena brda. Nedaleko od Kišinjeva nalazi se Mileștii Mici, koji nosi titulu najvećeg vinskog podruma na svetu. Reč je o mreži tunela dugoj više od 50 kilometara u kojoj se čuva oko 1,5 miliona boca vina. Posetioci mogu da razgledaju ovaj jedinstveni kompleks, prođu kroz "ulice“ nazvane po vinskim sortama i na kraju obilaska dobiju bocu vina za uspomenu.

Cene u Moldaviji dodatno doprinose njenoj privlačnosti. U restoranima se boca kvalitetnog lokalnog vina često može dobiti za svega četiri do pet evra, dok je pivo u barovima dostupno već za oko 2,30 evra, što ovu zemlju svrstava među najpovoljnije u Evropi. Za ljubitelje istorije i prirode zanimljiv je i Orheiul Vechi, manastir iz 13. veka uklesan u stene južno od glavnog grada. Kompleks čine kamene stepenice i tuneli, a sa litica se pruža impresivan pogled na okolni krajolik. U blizini se nalaze i arheološki ostaci Starog Orheja, čija istorija seže sve do 6. veka pre nove ere.

Prirodne lepote Moldavije posebno dolaze do izražaja u područjima uz granicu sa Rumunijom. Tamo se nalazi slikoviti kanjon Bicaz, kao i poznato Crveno jezero, prepoznatljivo po svojoj neobičnoj boji i ostacima potopljenih stabala koji izranjaju iz vode. Upravo zbog tog jedinstvenog prizora, ovo jezero često privlači planinare i ljubitelje prirode.