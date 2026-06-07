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U modernim stanovima, zidni paneli od drvenih letvica se koriste kao moćno sredstvo za zoniranje prostora i naglašavanje ključnih tačaka u enterijeru.

Najčešće ih viđamo u dnevnim sobama, gde formiraju elegantnu scenografiju iza televizora ili garniture za sedenje, dajući prostoru fokus. Izuzetno su popularni i u spavaćim sobama, gde uspešno menjaju klasična uzglavlja kreveta, a dizajneri ih obožavaju jer se iza njih sa lakoćom skrivaju kablovi, neravnine na zidovima, pa čak i cela skrivena vrata koja se potpuno stapaju sa vertikalama. Pored estetskog pečata, oni rešavaju i jedan veliki problem savremene arhitekture - akustiku. Zahvaljujući podlozi od gustog filca i samoj geometriji drveta, ovi paneli upijaju zvuk, smanjuju eho i čine prostoriju primetno tišom i prijatnijom za boravak.

Jedno od najzanimljivijih mesta za primenu drvenih letvica, koje često biva nepravedno zapostavljeno prilikom uređenja, jeste predsoblje. Ulazna zona je prva stvar koju vidite kada kročite u dom i ona postavlja ton za ostatak prostora, a paneli ovde mogu napraviti pravu vizuelnu magiju. Ako se postave vertikalno, vizuelno će podići plafon i učiniti često usko i mračno predsoblje prividno višim i prostranijim.

Ideja za njihovu upotrebu u predsoblju ima napretek, a jedna od najpraktičnijih je kreiranje moderne zone za obuvanje i odlaganje stvari. Panel se može montirati na zid, a direktno na njegove letvice se, u odgovarajućim razmacima, zašrafe elegantne crne ili mesingane kukice za kačenje jakni i torbi. Ispod takve konstrukcije savršeno se uklapa niska, jednostavna komoda ili tapacirana klupa sa neutralnim meblom, čime se dobija funkcionalan i vizuelno čist kutak.

Druga sjajna opcija jeste poigravanje sa ogledalima i rasvetom. Panel od letvica može poslužiti kao podloga na koju se postavlja veliko, okruglo ili asimetrično ogledalo, a ako se iza ivica panela ili samog ogledala sakrije LED traka, predsoblje dobija toplo, indirektno osvetljenje koje stvara vrhunski ambijentalni efekat čim otvorite ulazna vrata. Na ovaj način, prostor koji je obično funkcionalan prosto prodiše, a zid od drvenih letvica postaje estetska dobrodošlica koja gostima odmah stavlja do znanja da ulaze u dom u kome se pazi na svaki detalj.

Cena panela od letvica u Srbiji zavisi od materijala, dimenzija i toga da li su paneli samolepljivi, klasični drveni ili akustični. Cene su okvirno u rasponu od 1.000 do 6.000 dinara po komadu, odnosno od 1.500 do 7.500 dinara po kvadratnom metru.

Ako se odlučite za jedan uži panel, montiranje je izuzetno brzo. Kada imate sve spremno, sama ugradnja tog jednog panela na zid traje svega oko 20 do 30 minuta.

Celokupan proces može trajati oko sat do sat i po, računajući pripremu i sitna merenja.

Evo kako to vreme izgleda u praksi:

Prvih 10 do 15 minuta odlazi na pripremu. To podrazumeva da prebrišete zid od prašine i prljavštine kako bi lepak dobro uhvatio, i da prislonite panel uz zid kako biste libelom proverili da li stoji savršeno ravno. Ako je panel duži nego što vam je potrebno, skraćivanje običnom ručnom ili kružnom testerom uzeće vam još svega par minuta, jer se i filc i medijapan izuzetno lako seku.

Samo postavljanje traje najkraće. Ako se odlučite za montažni lepak (što je najčešći i najlakši izbor za uže panele), potrebno je samo da nanese lepak na poleđinu filca u cik-cak linijama, prislonite panel na obeleženo mesto na zidu i snažno ga pritisnete. Lepak odmah drži, pa nema potrebe za podupiranjem. Ako se opredelite za varijantu sa šrafljenjem, biće vam potrebno oko 15 minuta da izbušite nekoliko rupa u zidu kroz filc (koji sjajno krije glave crnih šrafova) i zategnete ih.