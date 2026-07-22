Slušaj vest

Tokom zvanične posete Srbiji, predstavnici Slovačke Lukaš Parizek, generalni komesar Slovačke Republike za Ekspo 2027 Beograd, i Matej Fekete, generalni direktor organizacije SLOVAKIA TRAVEL, predstavili su najnovije informacije o pripremama nacionalnog paviljona svoje zemlje za Ekspo 2027 Beograd.

Tokom posete, slovačka delegacija sastala se sa Nj. E. Jagodom Lazarević, ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Republike Srbije i generalnim komesarom za Ekspo 2027 Beograd, u Vladi Republike Srbije. Sastanak je bio posvećen trenutnom statusu priprema Slovačke, razvoju koncepta slovačkog paviljona i narednim koracima u realizaciji projekta uoči Specijalizovane izložbe, koja će biti održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Slovačka delegacija predstavila je vizuelna i grafička rešenja planiranog paviljona, prikazujući kako će nacionalna tema te zemlje - "Slovačka - igralište mogućnosti" - biti preneta u iskustvo posetilaca. Centralni simbol paviljona biće "Drvo mogućnosti", interaktivna instalacija osmišljena tako da posetiocima omogući da upoznaju Slovačku kroz teme kulture, turizma, sporta, gastronomije, biznisa i inovacija.

"Drvo mogućnosti odražava način na koji želimo da posetioci dožive Slovačku na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd: kao zemlju energije, kreativnosti i brojnih mogućnosti", rekao je Lukaš Parizek, generalni komesar Slovačke Republike za Ekspo 2027 Beograd. "Naš paviljon je osmišljen kao inkluzivan i interaktivan prostor u kojem posetioci neće samo posmatrati Slovačku, već će je aktivno otkrivati."

Slovački paviljon biće smešten u Hali 6 i prostiraće se na površini od 648 kvadratnih metara. Njegova lokacija ima strateški značaj, jer će se nalaziti u neposrednoj blizini nacionalnog paviljona Srbije, Ulaza A, VIP ulaza i zgrade sedišta Ekspa 2027.

Foto: Slovakia Travel

Očekuje se da će ovakav položaj obezbediti veliki protok posetilaca, visoku vidljivost i jednostavan pristup zvaničnim delegacijama i ključnim zainteresovanim stranama. Paviljon će biti smešten i u istaknutoj međunarodnoj zoni, zajedno sa nekoliko vodećih globalnih učesnika, što bi trebalo dodatno da ojača vidljivost Slovačke tokom izložbe i otvori prostor za ekonomsku diplomatiju, zajedničke programske aktivnosti i međunarodna partnerstva.

Tokom sastanka, slovačka i srpska strana razmotrile su ključne korake koji su već realizovani u procesu priprema Slovačke. Istaknuto je da je Slovačka bila prva država koja je zvanično potpisala Sporazum o učešću na Ekspu 2027 Beograd.

Razgovaralo se i o narednim fazama projekta, uključujući završetak predaje projektne dokumentacije, pribavljanje građevinske dozvole, primopredaju paviljona i početak građevinskih radova.

Slovačka strana posebno je istakla sve značajniju poslovnu i turističku dimenziju svog učešća. Organizacija SLOVAKIA TRAVEL, kao nacionalno telo zaduženo za učešće Slovačke na Ekspu 2027, potpisala je Memorandum o saradnji sa Slovačkom privrednom i industrijskom komorom radi jačanja poslovnog segmenta nacionalne prezentacije.

Turistička saradnja dodatno je unapređena Memorandumom o saradnji između Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Slovačke, koji se odnosi na promociju Ekspa 2027 Beograd.

"Ekspo 2027 nije samo veliki međunarodni događaj za Srbiju, već i važna platforma za čitav region", rekao je Parizek. "Za Slovačku, to je prilika da produbimo saradnju sa Srbijom u oblastima turizma, biznisa, promocije investicija, kulture i inovacija, kao i da identifikujemo nove projekte koji mogu da se nastave i nakon završetka izložbe."

Foto: Slovakia Travel

Poseta je obuhvatila i medijske aktivnosti, kao i sastanak sa Danilom Jerinićem, direktorom preduzeća EXPO 2027 d.o.o. Beograd, u prostorijama Ekspa 2027.

SLOVAKIA TRAVEL i slovački Ekspo tim potvrdili su nameru da nastave blisku saradnju sa Ekspom 2027 Beograd tokom naredne faze priprema. Predstojeći period biće usmeren na detaljno projektovanje, planiranje izgradnje, razvoj poslovnog programa i dalju koordinaciju sa srpskim i međunarodnim partnerima.

"Slovačka je bila prva zemlja koja je formalno potvrdila svoje učešće na Ekspu 2027 Beograd. Ta rana posvećenost odražava našu ambiciju, spremnost i veru u vrednost ovog projekta", rekao je Parizek. "Želimo da iskoristimo vreme pre otvaranja izložbe za izgradnju značajnih partnerstava i da prikažemo Slovačku kao zemlju u kojoj se susreću ideje, ljudi i mogućnosti."

Ekspo 2027 Beograd održaće se pod temom "Igra za čovečanstvo - sport i muzika za sve". Nacionalna prezentacija Slovačke, pod nazivom "Slovačka - igralište mogućnosti", direktno se nadovezuje na ovu temu i predstaviće igru kao pokretača kreativnosti, saradnje, inovacija i ljudskog povezivanja.

Biznis Kurir

Током званичне посете Србији, представници Словачке Лукаш Паризек, генерални комесар Словачке Републике за Експо 2027 Београд и Матеј Фекете, генерални директор организације SLOVAKIA TRAVEL, представили су најновије информације о припремама националног павиљона своје земље за Експо 2027 Београд.

Током посете, словачка делегација састала се са Њ. Е. Јагодом Лазаревић, министром унутрашње и спољне трговине Републике Србије и генералним комесаром за Експо 2027 Београд, у Влади Републике Србије. Састанак је био посвећен тренутном статусу припрема Словачке, развоју концепта словачког павиљона и наредним корацима у спровођењу пројекта уочи специјализоване изложбе, која ће се одржати у Београду од 15. маја до 15. августа 2027. године.

Словачка делегација представила је визуелна и графичка решења планираног павиљона, приказујући како ће национална тема Словачке, "Словачка - игралиште могућности", бити пренета у искуство посетилаца. Централни симбол павиљона биће "Дрво могућности", интерактивна инсталација осмишљена тако да посетиоцима омогући да упознају Словачку кроз теме као што су култура, туризам, спорт, гастрономија, бизнис и иновације.

"Дрво могућности одражава начин на који желимо да посетиоци доживе Словачку на специјализованој изложби Експо 2027 Београд: као земљу енергије, креативности и бројних могућности", рекао је Лукаш Паризек, генерални комесар Словачке Републике за Експо 2027 Београд. "Наш павиљон је осмишљен као инклузиван и интерактиван простор у којем посетиоци неће само посматрати Словачку, већ ће је активно откривати."

Словачки павиљон биће смештен у Хали 6 и простираће се на 648 квадратних метара. Његова локација је од стратешког значаја, у близини националног павиљона Србије, Улаза А, ВИП улаза и зграде седишта Експа 2027. Очекује се да ће ова позиција обезбедити снажан проток посетилаца, високу видљивост и једноставан приступ званичним делегацијама и кључним заинтересованим странама. Павиљон ће се такође налазити у истакнутој међународној зони, заједно са неколико водећих глобалних учесника. Очекује се да ће то ојачати видљивост Словачке током изложбе и створити прилике за економску дипломатију, заједничке програмске активности и међународна партнерства.

Током састанка, словачка и српска страна размотриле су главне кораке који су већ завршени у процесу припрема Словачке. Словачка је била прва земља која је званично потписала Споразум о учешћу на Експу 2027 Београд.

Разговор је обухватио и наредне фазе спровођења пројекта, укључујући завршетак процеса предаје пројектне документације, добијање грађевинске дозволе, предају павиљона и почетак грађевинских радова.

Словачка страна је такође истакла све значајнију пословну и туристичку димензију свог учешћа. SLOVAKIA TRAVEL, одговорно национално тело за учешће Словачке на Експу 2027, потписало је Меморандум о сарадњи са Словачком привредном и индустријском комором у циљу јачања пословног стуба словачке презентације. Туристичка сарадња додатно је ојачана Меморандумом о сарадњи између Туристичке организације Србије и Туристичке организације Словачке о промоцији Експа 2027 Београд.

"Експо 2027 није само велики међународни догађај за Србију, већ и важна платформа за читав регион", рекао је Паризек. "За Словачку, то је прилика да продубимо сарадњу са Србијом у областима туризма, бизниса, промоције инвестиција, културе и иновација, као и да идентификујемо нове пројекте који могу да се наставе и након завршетка изложбе."

Посета је укључивала и медијске активности, као и састанак са Данилом Јеринићем, директором предузећа EXPO 2027 д.о.о. Београд, у просторијама Експа 2027.

SLOVAKIA TRAVEL и словачки Експо тим потврдили су намеру да наставе блиску сарадњу са Експо 2027 Београд током наредне фазе припрема. Предстојећи период биће усмерен на детаљни процес пројектовања, планирање изградње, пословни програм и даљу координацију са српским и међународним партнерима.

"Словачка је била прва земља која је формално потврдила своје учешће на Експу 2027 Београд. Та рана посвећеност одражава нашу амбицију, спремност и веру у вредност овог пројекта", рекао је Паризек. "Желимо да искористимо време пре отварања изложбе за изградњу значајних партнерстава и да прикажемо Словачку као земљу

којој се сусрећу идеје, људи и могућности."

Експо 2027 Београд одржаће се под темом "Игра за човечанство - спорт и музика за све". Национална презентација Словачке, "Словачка - игралиште могућности", директно одражава ову тему и представиће игру као покретач креативности, сарадње, иновација и људског повезивања.