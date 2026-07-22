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Prema najnovijoj prognozi istraživačke kuće Gartner, čak polovina radnih mesta koja su ukinuta zbog uvođenja AI mogla bi da bude ponovo otvorena do 2027. godine.

Razlog nije to što je razvoj veštačke inteligencije usporio, već što su mnoge kompanije pogrešno procenile šta AI zaista može da radi.

Dodatno potvrdu daje i istraživanje kompanije Forrester, prema kojem 55 odsto poslodavaca koji su reorganizovali poslovanje zbog AI danas žali zbog tih odluka.

AI ima informacije, ali ljudi donose odluke

Najveća greška mnogih kompanija bila je pretpostavka da, ako AI može da pronađe odgovor, može i da zameni čoveka.

Međutim, razlika između pristupa informacijama i donošenja odluka pokazala se mnogo većom nego što se očekivalo, prenosi Bizlife.

Veštačka inteligencija odlično pronalazi podatke, sumira dokumente, piše nacrte tekstova i analizira velike količine informacija. Ali kada je potrebno proceniti rizik, razumeti kontekst, pregovarati, rešiti konflikt ili doneti odluku između nekoliko loših opcija, ljudsko iskustvo i dalje ostaje nezamenljivo.

Drugim rečima, AI može da odgovori na pitanje, ali ne može uvek da proceni kada je odgovor pogrešan.

Zašto kompanije vraćaju zaposlene?

Prema Gartneru, organizacije su najčešće precenile sposobnost AI da samostalno obavlja poslove koji zahtevaju iskustvo i profesionalni sud.

Nakon prvog talasa automatizacije pojavili su se problemi: pad kvaliteta usluge; veći broj grešaka; nezadovoljni klijenti; da zaposleni naknadno ispravljaju ono što je AI uradio.

To je dovelo do zanimljivog obrta – umesto potpune zamene ljudi, kompanije sada traže stručnjake koji znaju da rade zajedno sa AI.

Ko će biti najtraženiji?

Najveću vrednost neće imati oni koji ignorišu veštačku inteligenciju, ali ni oni koji slepo veruju svakom njenom odgovoru.

Traženi će biti zaposleni koji umeju da koriste AI kao alat; prepoznaju kada AI greši; donose odluke u situacijama koje nemaju jasan odgovor; povezuju informacije sa poslovnim iskustvom i ljudskim odnosima.

To praktično znači da će se sve više ceniti sposobnosti koje je najteže automatizovati - kritičko razmišljanje, kreativnost, pregovaranje, empatija i odgovornost.

Prava lekcija AI revolucije

Poslednje dve godine pokazale su da pitanje više nije da li će AI zameniti ljude. Mnogo je važnije pitanje koje ljude može da zameni, a koje ne može.

Kompanije koje su AI posmatrale kao zamenu za zaposlene sada otkrivaju da je mnogo uspešniji kada funkcioniše kao njihov partner.

Možda upravo zato najveća konkurentska prednost u narednim godinama neće biti posedovanje najboljeg AI alata, već ljudi koji znaju kako da ga koriste - i kada da mu ne veruju.