NAŠA DECA ĆE RADITI 3 I PO DANA NEDELJNO I ŽIVEĆE 100 GODINA: Ugledni bankar ubedljivo objasnio svoja predviđanja! Mnogi se slažu

Predviđanja direktora JP Morgana, najveće američke banke, Džejmija Dimona kažu da će naša deca raditi 3 i po dana nedeljno, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji (AI).

Dimon je nedavno govorio o AI koja utiče na radne uslove, u intervjuu za Bloomberg. Rekao je da AI pomaže da se eliminišu neki od dosadnijih odlika radnog dana i da će neki poslovi verovatno biti potpuno zamenjeni tehnologijom, piše Investitor.

- Vaša deca će doživeti 100 godina i neće imati rak zbog tehnologije i verovatno će raditi tri i po dana u nedelji - rekao je on za Bloomberg.

Više slobodnog vremena

Usprkos tome što neke uloge zastarevaju, predviđanja direktora JPMorgana pokazuju da će veštačka inteligencija dovesti do poboljšanog kvaliteta života za sledeću generaciju radnika, donoseći više slobodnog vremena. To će, takođe, uticati na finansijsku industriju, ali i na sve aspekte biznisa, rekao je on.

- Svaki pojedinačni proces, dakle, greške, trgovanje, hedžing, istraživanje, svaka aplikacija, svaka baza podataka, mogla bi da se primijeni na AI. Dakle, to može biti kao kopilot, možda će i zameniti ljude - rekao je Dimon.

Ali je obećao da će JPMorgan "rerasporediti" svakog svog radnika čiji će posao zameni AI.

Dimon nije sam u ovakvim predviđanjima, piše Business Insider. Mnogi ekonomisti veruju da je sa razvojem ChatGPT ideja o četverodnevnoj radnoj nedelji verovatnija. ChatGPT može pomoći u zadacima poput pisanja evaluacija, podataka, mejlova i drugih stvari koje bi mogle zameniti fizičku radnu snagu.

Efekti kraće radne nedelje

Kompanije koje su testirale četvorodnevnu radnu nedelju su imale pozitivne rezultate. Radnici su bili srećniji i produktivniji i prijavili su niže nivoe stresa i izgaranja. Kompanije su čak zabeležile povećanje prihoda jer su radnici bili efikasniji.

Kao rezultat toga, mnogi političari, ekonomisti, radnici i zagovornici mentalnog zdravlja pozdravili su ideju kraće radne nedelje, a pojedine vlade su sprovele testiranje ovog modela.

Ipak, iako ideja o kraćoj radnoj nedelji zvuči lepo, neki zaposleni su zabrinuti da će im AI u potpunosti oduzeti posao. Pitanje zamene radnika veštačkom inteligencijom pojavilo se kada je Udruženje pisaca Amerike stupilo u štrajk.

Goldman Saks je predvideo da će 300 miliona poslova sa ​​punim radnim vremenom biti "pod uticajem" veštačke inteligencije, uglavnom u oblastima kao što su tehnologija, finansije i pravo. Neće svi ovi poslovi biti potpuno eliminisani, ali postoji velika verovatnoća da će se način na koji se obavljaju promeniti.

Zapravo, AI vodi ka stvaranju nekih novih radnih mesta. JPMorgan je , na primjer, objavio preko 3.600 novih poslova ranije 2023. godine, prema Bloombergu. Dimon čak radi na stvaranju alata, sličnog ChatGPT, za pomoć investitorima i klijentima banke.

