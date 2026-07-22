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Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje održao je danas 43. tribinu, kojoj je prisustvovalo više od 300 penzionera sa područja beogradske opštine Rakovica. Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović tom prilikom izjavio je da će najavljena pomoć penzionerima biti isplaćena najkasnije do 15. septembra.

- Nastavljamo razgovore sa našim penzionerima u beogradskoj opštini Rakovica. Fokus je danas na najavi isplate državne pomoći, uz veliku podršku Ministarstva finansija i resornog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ubrzano radimo na izmeni zakona i ja se nadam da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena ova velika pomoć, najveća pomoć u istoriji Srbije - rekao je Ognjenović.

Fond PIO nastavlja da organizuje razgovore sa penzionerima širom Srbije, sa ciljem da se direktno upozna sa njihovim potrebama, predlozima i sugestijama.

Ognjenović je naglasio značaj neposredne komunikacije sa korisnicima penzija, ističući da su tribine najbolji način da se čuju njihova mišljenja, ali i eventualne primedbe.

- Bitno je da nam oni kažu kako treba da rukovodimo Fondom, ipak su oni ti koji su uložili 40 godina rada i uplaćivali doprinose - rekao je direktor PIO Fonda.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Andreja Savić istakao je da na teritoriji opštine Rakovica živi više od 25.000 penzionera, što pokazuje da je svaki četvrti stanovnik ove opštine korisnik penzije.

- Značajan broj predloga i sugestija sa ovih tribina je do sada usvojeno, tako da je danas prilika da vidimo kakve su reakcije - rekao je Savić.

Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić rekao je da predstavlja posebno zadovoljstvo izdvojiti vreme za susret i razgovor sa najstarijim sugrađanima, čije iskustvo i doprinos društvu izuzetno ceni.

- Briga o penzionerima i podrška njihovoj svakodnevici ostaju naš važan zadatak i iskrena obaveza - rekao je Simić.

Cilj organizovanja ove tribine bio je da se korisnici upoznaju sa aktuelnim informacijama iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, ali i da predstavnici Fonda PIO dobiju povratne informacije o njihovim interesovanjima i potrebama u vezi sa unapređenjem društvenog standarda penzionera koji Fond obezbeđuje.