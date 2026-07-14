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Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Ognjenović je govorio i o koracima Fonda u borbi protiv prevara, čija meta su često najstariji sugrađani, a najavio je i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti.

Pomoć građanima u okviru paketa novih mera, koje je najavio predsednik Vučić, biće isplaćena do 15. septembra, a možda i do 10. septembra.

Pomoć penzionerima biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, potvrdio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović u Beogradskoj hronici.

"Mi užurbano radimo na izmenama zakona koje treba da donesemo kako bi mogli da isplatimo pomoć. I ja se nadam najkasnije do 15. septembra mi ćemo uspeti da svim našim penzionerima isplatimo novac na račune”, rekao je Ognjenović.

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Isplata će ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno. Penzioneri će, kako je istakao, na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

Penzionerska kartica jedina merodavna

Govoreći o prevarama čija su meta često najstariji sugrađani, Ognjenović je naveo da je Fond napravio ozbiljne korake poslednjih godina.

"Mi smo raskinuli preko dve hiljade ugovora koje je Fond PIO u poslednjih dvadeset godina sklapao sa određenim kompanijama”, rekao je Ognjenović, objasnivši da su se među njima nalazili i neodgovorni pojedinci koji su varali penzionere.

Kao najmerodavniji dokument naveo je penzionersku karticu, jer kompanije koje imaju tu nalepnicu sporazumom sa PIO fondom i Republikom Srbijom garantuju popuste.

"Nema prevara, nema râta. Znači, to su isključivo popusti”, istakao je Ognjenović.

Uključivanje privatnih ustanova koje rade laboratorijske analize

Najavio je i novu pomoć penzionerima. Cilj je da se uključi što više privatnih medicinskih klinika i institucija koje rade laboratorijske analize i preglede, što bi, kako je ocenio, značajno pomoglo penzionerima, posebno u unutrašnjosti.

"Evo mogu ekskluzivno da kažem za vas da smo napravili određene i pomake i dogovore i da ćemo i u narednih dvadeset do trideset dana izaći sa jednom konferencijom za štampu gde ćemo probati da okupimo kompanije koje imaju preko dve stotine lokalnih ambulanti, prostorija za preglede”, najavio je Ognjenović.