"Moguće je da će novac biti isplaćen sa penzijom" Saopšteni novi detalji o pomoći države: U planu i olakšice u privatnim klinikama
Pomoć za penzionere biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, najavio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović. Penzioneri će na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu. Ognjenović je govorio i o koracima Fonda u borbi protiv prevara, čija meta su često najstariji sugrađani, a najavio je i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti.
Pomoć građanima u okviru paketa novih mera, koje je najavio predsednik Vučić, biće isplaćena do 15. septembra, a možda i do 10. septembra.
Pomoć penzionerima biće isplaćena najkasnije do 15. septembra, potvrdio je direktor PIO fonda Relja Ognjenović u Beogradskoj hronici.
"Mi užurbano radimo na izmenama zakona koje treba da donesemo kako bi mogli da isplatimo pomoć. I ja se nadam najkasnije do 15. septembra mi ćemo uspeti da svim našim penzionerima isplatimo novac na račune”, rekao je Ognjenović.
Isplata će ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno. Penzioneri će, kako je istakao, na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.
Penzionerska kartica jedina merodavna
Govoreći o prevarama čija su meta često najstariji sugrađani, Ognjenović je naveo da je Fond napravio ozbiljne korake poslednjih godina.
"Mi smo raskinuli preko dve hiljade ugovora koje je Fond PIO u poslednjih dvadeset godina sklapao sa određenim kompanijama”, rekao je Ognjenović, objasnivši da su se među njima nalazili i neodgovorni pojedinci koji su varali penzionere.
Kao najmerodavniji dokument naveo je penzionersku karticu, jer kompanije koje imaju tu nalepnicu sporazumom sa PIO fondom i Republikom Srbijom garantuju popuste.
"Nema prevara, nema râta. Znači, to su isključivo popusti”, istakao je Ognjenović.
Uključivanje privatnih ustanova koje rade laboratorijske analize
Najavio je i novu pomoć penzionerima. Cilj je da se uključi što više privatnih medicinskih klinika i institucija koje rade laboratorijske analize i preglede, što bi, kako je ocenio, značajno pomoglo penzionerima, posebno u unutrašnjosti.
"Evo mogu ekskluzivno da kažem za vas da smo napravili određene i pomake i dogovore i da ćemo i u narednih dvadeset do trideset dana izaći sa jednom konferencijom za štampu gde ćemo probati da okupimo kompanije koje imaju preko dve stotine lokalnih ambulanti, prostorija za preglede”, najavio je Ognjenović.
Kurir.rs/RTS