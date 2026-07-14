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Ministar odbrane Bratislav Gašić i generalni direktor Javnog preduzeća „Srbijagas“ Dušan Bajatović potpisali su danas Sporazum o strateškoj saradnji kojim se omogućava realizacija Projekta gasifikacije vojnih objekata.

Zaključkom Vlade Republike Srbije data je saglasnost da se obezbede uslovi za redovno i kontinuirano snabdevanje gasom jedinica Vojske Srbije, pre svega u objektima u kojima se planira smeštaj vojnika na služenju vojnog roka.

Projekat predstavlja važan korak u sprovođenju državne strategije u oblasti obnovljivih izvora energije, zaštite životne sredine i održivog razvoja, što će doprineti smanjenju štetnih emisija, efikasnijem korišćenju energenata i smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Ministar Gašić istakao je da je ovaj projekat od strateškog značaja za sistem odbrane.

- Gasifikacijom kasarni ulažemo u energetsku efikasnost vojnih objekata, smanjujemo troškove i dajemo značajan doprinos očuvanju životne sredine. Istovremeno, nastavljamo da dalje unapređujemo infrastrukturu, obezbeđujemo bolje uslove za život i rad pripadnika Vojske Srbije, a posebno za smeštaj budućih generacija vojnika na služenju vojnog roka - naglasio je ministar odbrane.

Foto: Ministarstvo Odbrane Republike Srbije

On je rekao da će se zaključenim Sporazumom obezbediti pouzdano, blagovremeno i kontinuirano snabdevanje vojnih objekata energentom i dodao da će realizacija projekta doprineti modernizaciji infrastrukture i većoj energetskoj sigurnosti Vojske Srbije.

Prema potpisanom Sporazumu, Ministarstvo odbrane će u saradnji sa JP „Srbijagas“ preduzeti sve neophodne mere kako bi se vojni objekti priključili na distributivni sistem gasa. To podrazumeva izgradnju novih gasovoda do merno-regulacionih stanica, izgradnju samih merno-regulacionih stanica, a po potrebi i izgradnju unutrašnjeg razvoda gasa, rekonstrukciju i adaptaciju postojećih objekata i kotlarnica ili izgradnju novih, kao i ugradnju gasnih kotlova sa pratećom opremom.

Potpisivanju Sporazuma prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović, načelnik Uprave za infrastrukturu potpukovnik Miloš Peruničić i izvršni direktor za investicije u JP „Srbijagas“ Jovica Budimir.