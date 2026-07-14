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Kupovina vikendice i kuće za odmor san je mnogih, a zahvaljujući Aliekspresu taj san bi mogao da postane stvarnost i to ya malo para. Kineska platforma, poznata po prodaji proizvoda po veoma niskim cenama, u ponudu je uvrstila montažne kuće za manje od 5.000 evra. U ponudi je i luksuzna vila sa dve spavaće sobe po ceni od 4.048 britanskih funti (oko 4.700 evra), koja ima trem namenjen odmoru.

Naravno, tu su i luksuzniji modeli. Kuće mogu da imaju do tri spavaće sobe, kuhinju, dnevni boravak, pa čak i kancelarijski prostor koji može da se prilagodi željama kupca.

Objekti, veličine od oko šest do 12 metara, projektovani su da traju do 40 godina, dolaze sa trogodišnjom garancijom i besplatnom dostavom. Među skupljim modelima nalazi se moderna modularna vila, čija početna cena iznosi oko 11.064 britanske funte (oko 12.830 evra), u zavisnosti od dodatne opreme, poput klima-uređaja.

Prema opisu proizvoda, kuća ima zastakljenu prostoriju koja ispunjava enterijer prirodnim svetlom, uređena je po standardima luksuznih hotela, dok se kupatilo izdvaja po vrhunskoj sanitarnoj opremi.

Proizvođač navodi da je jednostavna za montažu, ekološki prihvatljiva i vodootporna. Iako izgleda kao da je napravljena od drveta, njena konstrukcija izrađena je od pocinkovanog čelika u kineskoj provinciji Henan.

1/7 Vidi galeriju Kako izgledaju male i jeftine kuće Foto: screenshot YT/DavidAkinsFinance

Neke proširive kontejnerske kuće isporučuju se potpuno sastavljene i besplatno iz Kine, dok su druge sklopive i namenjene ljudima koji često putuju.

Stručnjaci upozoravaju na skrivene troškove

Iako oglasi zvuče veoma primamljivo, Sara Saduni, predavač upravljanja građevinskim projektima na Univerzitetu Notingem Trent, upozorava da kupci moraju da računaju na brojne dodatne troškove.

- Početna cena je samo deo priče. Kod ovakvog projekta pravi troškovi nastaju kada se uračunaju prevoz, uvozne dažbine, PDV, troškovi dizalice, temelji, priprema placa, priključci na komunalnu infrastrukturu, građevinske dozvole, stručni nadzor, kao i moguće naknadne izmene ili popravke - rekla je Sara Saduni, predavač upravljanja građevinskim projektima na Univerzitetu Notingem Trent.

- Drugim rečima, cena same kuće može da izgleda veoma privlačno, ali ukupni troškovi projekta mogu biti znatno veći. Takva kuća će dobro funkcionisati samo ako je pravilno projektovana u skladu sa klimom, položajem i uslovima lokacije na kojoj će biti postavljena - rekla je.

Sa njenim mišljenjem slaže se i Riko Vojtulevič, direktor sektora za politiku i analizu tržišta u Nacionalnoj federaciji graditelja, koji smatra da ove kuće verovatno neće ispunjavati važeće propise.

- Hitno su nam potrebni novi stambeni objekti, ali ove kuće neće biti obuhvaćene propisima koji štite kupce nekretnina, ne ispunjavaju građevinske standarde i vrlo je verovatno da neće dobiti građevinsku dozvolu. Ipak, ukoliko nekako uspete da pribavite dozvolu, na mnogim lokacijama bi već posle šest meseci bile isplativije od plaćanja kirije - rekao je on.

Dobijanje dozvola može da potraje

Kuće proizvedene u Kini uglavnom dolaze sa garancijom ili mogućnošću besplatnog vraćanja u roku od 90 dana, ali njihovo postavljanje nije jednostavan posao.

Većina objekata koji će na jednoj lokaciji biti duže od 28 dana zahteva građevinsku dozvolu, a prema navodima kompanije MPH Building Systems, taj postupak može biti skup, komplikovan i dugotrajan zbog urbanističkih planova, mogućih primedbi komšija, kao i ekoloških i estetskih uslova.

Zahtev za dozvolu mora da sadrži detaljne nacrte, plan lokacije i obrazloženje namene objekta, a stručnjaci upozoravaju da gradnja bez dozvole može dovesti do naloga za uklanjanje objekta.

Mnoge kuće se reklamiraju uz besplatnu dostavu iz kineske provincije Henan, sa rokom isporuke od oko dva meseca, dok konačna cena zavisi od izabrane opreme.

Prema navodima Aliekspresa, kuće mogu da se premeštaju dizalicom i povezuju u veće celine, ali moraju da budu postavljene na betonske temelje i priključene na vodu, struju i ostalu komunalnu infrastrukturu.