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Američki predsednik Donald Tramp (Donald Trump) saopštio je da će Sjedinjene Američke Države ponovo uspostaviti blokadu iranskih luka i poručio da će Ormuski moreuz ostati otvoren za sav međunarodni saobraćaj, osim za Iran.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je naveo da će „Ormuski moreuz ostati otvoren, sa Iranom ili bez njega“, dodajući da SAD ponovo uvodi „iransku blokadu“, koja će, kako tvrdi, sprečavati isključivo iranske brodove i njihove kupce da ulaze ili izlaze iz iranskih luka, piše SEEbiz.

"Sve druge države imaće slobodan i nesmetan pristup Ormuskom moreuzu“, napisao je.

Tramp je, takođe, najavio da će se SAD ubuduće predstavljati kao „čuvar Ormuskog moreuza“ i da će, radi obezbeđivanja bezbednosti plovidbe u tom strateški izuzetno važnom i nestabilnom području, naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz moreuz.

„Radi pravičnosti, Sjedinjenim Američkim Državama biće nadoknađeni svi troškovi potrebni za obezbeđivanje ovog veoma nestabilnog dela sveta, i to po stopi od 20 odsto na sav prevezeni teret. Sprovođenje i uspostavljanje tog sistema počinje odmah“, napisao je Tramp.

Američki predsednik je ranije, u telefonskom intervjuu za Fox News, rekao da će Sjedinjene Američke Države verovatno preuzeti kontrolu nad moreuzom i da bi za to trebalo da im se plaća naknada.

„Zadržaćemo moreuz i verovatno ćemo njime upravljati. Postaćemo čuvar moreuza. Možda ćemo se nazvati anđelom čuvarom moreuza. I za to bi trebalo da budemo plaćeni“, rekao je Tramp u telefonskom intervjuu za emisiju Fox & Friends na televiziji Fox News.