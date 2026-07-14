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Transportna kompanija koja je od proizvođača dobila posao da preveze ementaler, vredan oko 80.000 evra, za taj zadatak je angažovala podizvođača, saopštila je u utorak policija u Bajrojtu, prenosi agencija dpa.

Kamion se uredno pojavio u pogonu, utovario sir i odvezao se. Nije, međutim, nikada stigao na odredište.

Za sada nije jasno radi li se o krađi ili nečemu drugom.

Kurir Biznis/Biznis.rs

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