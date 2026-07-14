Nemačka policija istražuje kako i gde je nestalo 20 tona sira, vrednog desetine hiljada evra, na putu iz Bavarske ka kupcu u Francuskoj
InfoBiz
Kamion sa 20 tona sira nestao na putu do kupca: Policija vodi istragu nesvakidašnjeg slučaja u Nemačkoj
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Transportna kompanija koja je od proizvođača dobila posao da preveze ementaler, vredan oko 80.000 evra, za taj zadatak je angažovala podizvođača, saopštila je u utorak policija u Bajrojtu, prenosi agencija dpa.
Kamion se uredno pojavio u pogonu, utovario sir i odvezao se. Nije, međutim, nikada stigao na odredište.
Za sada nije jasno radi li se o krađi ili nečemu drugom.
Kurir Biznis/Biznis.rs
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