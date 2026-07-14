"Cena dizela bila bi danas 247 dinara" Vučić najavio nove mere: Predložiću da do petka spuste akcize na 20 odsto
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Parizu vojnoj paradi povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske, Dana pada Bastilje. Tom prilikom, on se obratio javnosti, upozoravajući na niz globalnih izazova koji će imati direktan uticaj na ekonomiju Srbije, pre svega u energetskom sektoru.
Predsednik je istakao važnost predstojećih diplomatskih aktivnosti u cilju zaštite srpskih interesa.
- Nažalost, sve neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju. Tu posebno mislim na novonajavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu; mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas - rekao je Vučić.
Predsednik je najavio da će se o ovim temama detaljno razgovarati.
- Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to jest u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način, i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, takođe i pojačavanje sukoba u Ukrajini, jer to dovodi do, da pričam sasvim o praktičnim stvarima, dakle, to dogovor je do strahovitog povećanja kotacija nafte - naglasio je.
Predsednik je ilustrovao brzinu kojom se promene dešavaju na tržištu i koliko država finansijski trpi kako bi zaštitila potrošače.
- Dakle, mi smo juče imali cenu od 78,3 dolara po barelu, danas jutros je već bila 85,4, i ako se nastave sukobi, biće na 90, i to nas ponovo vraća. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu, ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza - upozorio je Vučić.
Vučić je ukazao na finansijsku težinu trenutne situacije:
- Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško, mnogo teško izdržati, na svakom litru gubiti po 27 dinara, a onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret.
Predsednik je najavio konkretne mere koje će inicirati u Vladi Srbije.
- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo - izjavio je on.
Govoreći o predstojećem periodu, predsednik je istakao:
- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo - rekao je Vučić u uključenju.
Biznis Kurir