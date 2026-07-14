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Predsednik je istakao važnost predstojećih diplomatskih aktivnosti u cilju zaštite srpskih interesa.

- Nažalost, sve neke druge stvari koje dolaze kao vesti nisu posebno povoljne ni za koga u svetu, naročito ne za našu zemlju. Tu posebno mislim na novonajavljene tarife za one zemlje koje uvoze ruski gas i naftu; mi ne uvozimo rusku naftu, ali uvozimo ruski gas - rekao je Vučić.

Predsednik je najavio da će se o ovim temama detaljno razgovarati.

- Tako da se nadam da će početak strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Državama nam dati, to jest u petak, dati mogućnost da razgovaramo o svim tim stvarima i da pokušamo da ta pitanja rešimo na nešto drugačiji način, i da tražimo neku vrstu razumevanja od američke strane za Srbiju. Veoma su loše vesti nastavak sukoba u Ormuškom moreuzu, takođe i pojačavanje sukoba u Ukrajini, jer to dovodi do, da pričam sasvim o praktičnim stvarima, dakle, to dogovor je do strahovitog povećanja kotacija nafte - naglasio je.

Predsednik je ilustrovao brzinu kojom se promene dešavaju na tržištu i koliko država finansijski trpi kako bi zaštitila potrošače.

Foto: Printscreen/Pink

- Dakle, mi smo juče imali cenu od 78,3 dolara po barelu, danas jutros je već bila 85,4, i ako se nastave sukobi, biće na 90, i to nas ponovo vraća. Danas bi cena dizela bila 247 dinara, dakle samo da to imate u vidu, ogroman novac gubimo kao država zbog smanjenja akciza - upozorio je Vučić.

Vučić je ukazao na finansijsku težinu trenutne situacije:

- Ja znam da to ljude mnogo ne interesuje, ali treba da znaju da je to mnogo teško, mnogo teško izdržati, na svakom litru gubiti po 27 dinara, a onda vam je jasno koliki je gubitak za državu i koliko država mora da snosi teret.

Predsednik je najavio konkretne mere koje će inicirati u Vladi Srbije.

- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo - izjavio je on.

Govoreći o predstojećem periodu, predsednik je istakao:

- U skladu sa tim, ja ću predložiti ministru finansija i vladi Srbije da do petka ponovo spuste naše akcize, ne samo na 10%, već na 20%, za 20% da smanje naše prihode, dakle od akcize na naftu, da bismo mogli da držimo normalnu cenu, pristojnu cenu za ljude, i da bismo mogli da sprečimo bilo kakvu, kakvo iznenađenje sa spiralom inflacije. To su realni problemi sa kojima se suočavamo - rekao je Vučić u uključenju.