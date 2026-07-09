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Vlada Srbije će od ponedeljka smanjiti akcizu na gorivo za 10 odsto, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu finansija.

Vlada ponovo smanjuje akcize na gorivo da bi ublažila posledice zbog ponovnog rasta cena nafte u svetu i inflaciju u zemlji držala pod kontrolom.

Cene nafte od juče ponovo rastu posle nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku, odnosno nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je prekid vatre sa Iranom, prema njegovoj oceni, okončan i zapretio novim vojnim udarima i uvođenjem nove blokade.

Kurir.rs

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