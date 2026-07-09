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Evropski parlament (EP) usvoji je danas pregovarački stav čime je odobren početak pregovora sa Savetom Evropske unije o predlogu za uvođenje digitalnog evra, nove elektronske forme novca koju bi izdavala Evropska centralna banka (ECB), kojim se predviđaju stroga zaštita privatnosti korisnika, besplatne osnovne platne usluge, ograničenje iznosa digitalnih evra koje građani mogu da drže radi očuvanja finansijske stabilnosti i obavezna dostupnost gotovine u evrozoni kao zakonsko sredstvo plaćanja

Za otvaranje međuinstitucionalnih pregovora glasalo je 416 poslanika, protiv je bilo 169, dok su 22 bila uzdržana, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

EP je istovremeno usvojio stav kojim se insistira na očuvanju dostupnosti gotovine u zemljama evrozone, da trgovcima ne bude dozvoljeno odbijanje gotovinskog plaćanja i da države članice redovno prate dostupnost gotovine, posebno za starije građane, osobe sa nižim prihodima i one koji nemaju pristup bankarskim uslugama.

Pregovarački tim Evropskog parlamenta predvodiće izvestilac Fernando Navarete Rohas iz Evropske narodne partije (EPP), a prva runda pregovora sa irskim predsedavanjem Savetu EU očekuje se uskoro.

Rohas je ocenio da se paketom propisa štiti sloboda građana da sami biraju način plaćanja, ističući da će digitalni evro dopuniti, a ne zameniti gotovinu, ističući da Evropa ne treba da bira između digitalnog evra i uspešnih privatnih platnih rešenja, već da oba sistema treba da funkcionišu zajedno koristeći postojeću infrastrukturu, čime bi evropski platni sistemi postali interoperabilni na nivou cele Evropske unije.

Prema pregovaračkoj poziciji Parlamenta, digitalni evro predstavljao bi elektronski oblik novca koji izdaje ECB i koji bi mogao da se koristi i za onlajn i za oflajn plaćanja, pri čemu bi se internet transakcije obavljale preko posebnog računa, dok bi oflajn plaćanja funkcionisala direktno između uređaja, slično gotovinskim transakcijama.

Poslanici traže da zaštita privatnosti bude ugrađena u sam sistem, tako da transakcije mogu da se potvrđuju bez otkrivanja ličnih podataka, dok ECB ne bi imala pristup podacima na osnovu kojih bi mogla da identifikuje korisnike.

Većina trgovaca bila bi u obavezi da prihvata digitalni evro, dok bi izuzeci važili za samostalne preduzetnike, kao i mala i mikropreduzeća koja ne prihvataju druge oblike elektronskog plaćanja.

Predlogom je predviđeno da kompanije ne mogu trajno da drže digitalne evre, osim privremenog zadržavanja primljenih uplata do 24 časa, dok digitalni evro ne bi nosio kamatu niti bi se na njega obračunavale kamate.

Prema planu, ECB bi pre uvođenja digitalnog evra trebalo da završi tehnička pravila, izgradi potrebnu infrastrukturu i sprovede pilot-projekte.

Nakon usvajanja propisa usledio bi najmanje dvogodišnji period pripreme za banke, pružaoce platnih usluga i korisnike.