Da li je bolje da klima radi non-stop ili po potrebi

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Kada Evropu zahvati toplotni talas, ne menjaju se samo navike građana, trgovaca i zdravstvenih službi. Na ovakve okolnosti veoma brzo reaguju i sajber kriminalci.

To potvrđuje ono na šta stručnjaci za sajber bezbednost već godinama upozoravaju, prevaranti pažljivo prate aktuelne događaje, strahove ljudi i nestašice na tržištu, prilagođavajući svoje prevare onome što je u tom trenutku najtraženije.

Ovog puta u centru njihovih prevara nalaze se klima-uređaji, ventilatori i prenosivi rashladni uređaji. Tokom ovog leta, veliki deo Evrope suočio se sa ekstremno visokim temperaturama, uključujući i zemlje koje inače nisu navikle na ovakve vremenske uslove.

Takva situacija predstavlja pogodno tlo za prevare. Građani žele da što pre nabave rashladne uređaje, ponuda je ograničena, a cene rastu. Prema navodima „Gardijana”, u Velikoj Britaniji prodaja ventilatora kod trgovca Currys porasla je za gotovo 3.000 odsto, dok je prodaja klima-uređaja tokom junskog toplotnog talasa skočila za 330 odsto. Ovaj trgovac je istovremeno upozorio da se zalihe ventilatora i klima-uređaja ubrzano smanjuju. Upravo ovakva nestašica navodi mnoge kupce da poveruju u primamljive internet ponude.

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Stvaranje osećaja hitnosti jedan je od najčešćih metoda koje prevaranti koriste. Kada je potražnja velika, poruke u kojima se tvrdi da je ostalo još svega nekoliko proizvoda ili da akcijska cena važi još kratko mogu navesti korisnike da brzopleto ostave podatke o platnoj kartici ili lične informacije.

- Da biste izbegli ovakve prevare, ostanite smireni i pažljivo proverite sve detalje, naročito URL adresu i izgled internet stranice. Ukoliko niste sigurni u autentičnost sajta, potražite ga putem internet pretraživača kako biste proverili njegovu legitimnost ili koristite bezbednosni softver koji može izvršiti takvu proveru - rekla je Olga Altuhova, stručnjakinja za sajber bezbednost u kompaniji Kasperski.

Kako prevara funkcioniše

Prevaranti se predstavljaju kao poznati proizvođači prenosivih rashladnih uređaja. Na lažnim internet prodavnicama koriste originalne fotografije proizvoda, a često objavljuju i recenzije koje deluju kao da potiču od stvarnih kupaca, kako bi povećali poverenje posetilaca.

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Kako bi dodatno ubrzali odluku o kupovini, ističu vremenski ograničene popuste i stvaraju utisak da ponuda uskoro ističe. Žrtve tada, pod pritiskom, unose podatke sa platne kartice i svoje lične podatke. Nakon izvršene uplate, proizvod nikada ne stigne na adresu kupca, dok podaci sa platne kartice bivaju ukradeni i kasnije mogu biti iskorišćeni za finansijske prevare.

Stručnjaci zato ističu da zaštita nije samo pitanje tehnologije, već i načina donošenja odluka. Kada su temperature izuzetno visoke, prodavnice ostaju bez zaliha, a internet stranica prikazuje odbrojavanje do isteka popusta, upravo tada treba biti dodatno oprezan. Pre kupovine potrebno je proveriti adresu sajta, uporediti ponudu sa zvaničnom stranicom prodavca, izbegavati unošenje podataka sa kartice preko linkova iz imejlova i ne verovati ponudama koje deluju suviše povoljno da bi bile stvarne.

Prodaja ventilatora kod trgovca Currys skočila skoro 3.000 odsto, dok je prodaja klima-uređaja porasla 330 odsto tokom junskog toplotnog talasa.