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Tokom leta nema boljeg osveženja od lubenice. Prilikom kupovine mnogi se odlučuju da pazare već prepolovljneu lubenicu - em neće vići, em je jeftinije. Međutim, već narezana lubenica koja se prodaje u marketima i na pijacama može predstavljati veći rizik od bakterijske kontaminacije nego cela lubenica.

Kako navodi Environmental Literacy Council, nakon rezanja voće postaje osetljivije na delovanje mikroorganizama, brže se kvari i može izgubiti deo kvaliteta i nutritivnih vrednosti.

Cela lubenica ima prirodnu zaštitu u obliku kore, dok se nakon rezanja meso ploda izlaže okolini, što stvara povoljne uslove za razvoj štetnih bakterija.

Vlažna i slatka unutrašnjost lubenice pogodna je za razmnožavanje mikroorganizama poput salmonele, ešerihije koli i listerije, posebno ako se ne zna kada je voće narezano i kako je bilo skladišteno.

Rizik od bakterijske kontaminacije

Bakterije se mogu nalaziti na kori cele lubenice, a prilikom rezanja nož ih može preneti u unutrašnjost ploda. Čak ni temeljno pranje kore ne može u potpunosti ukloniti sve bakterije koje se mogu nalaziti na njenoj površini.

Nakon što je lubenica prerezana, izloženi deo ploda predstavlja idealno okruženje za njihov rast. Na sobnoj temperaturi broj bakterija može se značajno povećati u roku od nekoliko sati, dok pravilno hlađenje usporava taj proces, ali ga ne zaustavlja u potpunosti.

Osim bezbednosnog rizika, prethodno narezana lubenica može izgubiti i deo svoje nutritivne vrednosti. Izlaganje kiseoniku nakon rezanja ubrzava razgradnju vitamina i antioksidanasa.

Cene lubenica se kreću od 50 do 100 dinara po kilogramu Foto: Kurir/T. S.

Lubenica je izvor likopena, kao i vitamina A i C, ali se količina ovih hranljivih sastojaka može smanjivati nakon rezanja, naročito ako se voće ne skladišti pravilno.

Menjaju se ukus i tekstura

Narezana lubenica s vremenom može izgubiti karakterističnu hrskavu teksturu i postati kašasta. Ukus se takođe može promeniti, postati manje izražen i bljutav zbog razgradnje ćelijskih struktura ploda.

Ako se nepravilno skladišti ili ostane na sobnoj temperaturi, lubenica može početi da fermentiše, što može dovesti do kiselog ukusa i stvaranja neželjenih nusproizvoda.

Kako smanjiti rizik

Ako se ipak kupuje ili priprema narezana lubenica, važno je obratiti pažnju na nekoliko stvari:

pre rezanja celu lubenicu treba temeljno oprati, uključujući i koru

koristiti čist nož i dasku za sečenje kako bi se sprečila unakrsna kontaminacija

narezanu lubenicu što pre staviti u frižider, najbolje u zatvorenu posudu

temperaturu frižidera održavati na 4 stepena Celzijusa ili niže

narezanu lubenicu konzumirati u roku od tri do četiri dana, čak i ako je pravilno ohlađena

Pre konzumiranja potrebno je obratiti pažnju na znakove kvarenja, poput sluzave teksture, kiselog mirisa ili promene boje. Ako se primete takve promene, lubenicu je najbolje baciti.

Cela lubenica sigurniji je izbor

Kada je moguće, preporučuje se kupovina cele lubenice umesto prethodno narezanih komada. Ceo plod ima duži rok trajanja i manje je izložen bakterijskoj kontaminaciji. Prema istraživanju Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, čuvanje cele lubenice na sobnoj temperaturi može pomoći i u očuvanju antioksidanasa.

Važno je obratiti pažnju i na mesto kupovine. Pouzdaniji prodavci i trgovine češće primenjuju odgovarajuće postupke bezbednosti hrane. Takođe, ne treba konzumirati narezanu lubenicu koja je duže od dva sata bila na sobnoj temperaturi ili je bila nepravilno skladištena.