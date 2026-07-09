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Kada pomislimo na renoviranje kuhinje, prve asocijacije su prašina, lupanje starih pločica, majstori koji kasne i troškovi koji uvek premaše budžet. Međutim, moderni dizajneri enterijera sve češće nude alternativu koja menja pravila igre - dekorativne vinil tapete namenjene upravo kuhinjskom prostoru.

Zid između radne ploče i visećih elemenata sada može da dobije potpuno novi izgled za jedno popodne, bez ijednog džaka šuta u kući. Ipak, da li je ovo rešenje idealno za svakoga? Pre nego što donesete odluku, sagledajte realne argumente za i protiv.

Argumenti za Ekstremna ušteda vremena i novca: Postavljanje pločica podrazumeva kupovinu keramike, lepka, fug mase i, najskuplje od svega – ruku majstora. Tapete možete zalepiti sami za nekoliko sati. Nema sušenja od nekoliko dana, kuhinja je odmah spremna za upotrebu.

Postavljanje pločica podrazumeva kupovinu keramike, lepka, fug mase i, najskuplje od svega – ruku majstora. Tapete možete zalepiti sami za nekoliko sati. Nema sušenja od nekoliko dana, kuhinja je odmah spremna za upotrebu. Dizajnerska sloboda bez granica: Želite vernu imitaciju skupocenog mermera, rustičnog kamena, industrijskog betona ili upečatljiv geometrijski šablon? Tapete nude teksture i dezene koje je u keramici često nemoguće pronaći ili koštaju pravo bogatstvo.

Želite vernu imitaciju skupocenog mermera, rustičnog kamena, industrijskog betona ili upečatljiv geometrijski šablon? Tapete nude teksture i dezene koje je u keramici često nemoguće pronaći ili koštaju pravo bogatstvo. Lakoća promene: Ako vam pločice dosade nakon tri godine, osuđeni ste na novo lupanje zida. Tapete se jednostavno odlepe, podloga se prebriše i spremni ste za potpuno novi dezen i promenu stila kad god poželite.

Jednostavno održavanje: Savremene vinilne i plastificirane tapete uspešno odbijaju vodu. Ako tokom kuvanja nešto prsne, dovoljno je uzeti vlažnu krpu i blagi deterdžent – sve silazi u jednom potezu.

Argumenti protiv Otvoreni plamen i visoke temperature: Ovo je najveća mana. Ako imate šporet na plin ili klasične ringle koje oslobađaju mnogo toplote ka zidu, tapeta na tom delu nije dugoročno rešenje. Visoka temperatura može iskriviti vinil ili oslabiti lepak, pa rizikujete da počne da se odlepljuje na ivicama. (Ovo je manji problem ako imate ravnu indukovanu ploču koja ne greje prostor oko sebe).

Ovo je najveća mana. Ako imate šporet na plin ili klasične ringle koje oslobađaju mnogo toplote ka zidu, tapeta na tom delu nije dugoročno rešenje. Visoka temperatura može iskriviti vinil ili oslabiti lepak, pa rizikujete da počne da se odlepljuje na ivicama. (Ovo je manji problem ako imate ravnu indukovanu ploču koja ne greje prostor oko sebe). Osetljivost na mehanička oštećenja: Dok pločici ne možete ništa ako je slučajno zakačite vrhom oštrog noža ili teškom šerpom, tapetu možete raseći ili ogrebati.

Priprema zida mora biti perfektna: Tapeta prati svaku nesavršenost. Ako zid ispod nje nije idealno ravan, gletovan i suv, svaka kvržica ili udubljenje će se videti pod kuhinjskim LED osvetljenjem. Takođe, vlaga koja dolazi iz zida (loša izolacija) brzo će uništiti lepak.

Kako doneti odluku?