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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novu pomoć države za sve punoletne građane u zemlji. Vučić nije precizirao o kakvoj je tačno pomoći reč, ali je istakao da će građani biti zadovoljni.

- Biće u septembru, ali gledaćemo da bude i ranije. Da bude sredinom septembra. Verujem da ćemo uspeti još nečim da obradujemo sve građane.

Ne mogu do kraja da kažem, ali verujem da ćemo sve punoletne građane da obradujemo, i to ne sredstvima iz budžeta. Još istražujemo, moramo da razmišljamo o našim ljudima - naveo je Vučić.

 Podsetimo, Vučić je krajem juna predstavio paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Ukupna vrednost paketa biće veća od 600 miliona evra.

Kako je tada rekao, mere će obuhvatiti više od tri miliona građana, a moguće i do 3,5 miliona ljudi.

Biznis Kurir

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