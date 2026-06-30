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Potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali saopštio je da država preuzima deo troškova za veliki broj medikamenata, čime će se drastično smanjiti iznosi doplata koje pacijenti izdvajaju iz svog džepa. Kako je ministar najavio na svom Instagram profilu, pored direktnog finansijskog rasterećenja, širi se i lista lekova dostupnih na recept, što predstavlja još jedan snažan korak ka očuvanju zdravlja i podizanju životnog standarda.

- Država preuzima deo troškova za veliki broj lekova, čime će biti značajno smanjene njihove cene i doplate koje plaćaju građani. Istovremeno, proširuje se lista lekova koji će biti dostupni na recept, kako bi neophodna terapija bila pristupačnija većem broju pacijenata.

Novim merama obezbeđena su i dodatna ulaganja u inovativne terapije za lečenje najtežih oboljenja, sa ciljem da savremeno lečenje bude dostupnije građanima Srbije.

Nastavljamo da ulažemo u zdravstveni sistem, veći životni standard i sigurniju budućnost za sve građane - napisao je ministar na svom Instagram nalogu.