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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da će od 22. septembra početi isplata punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda, od po 6.000 dinara.

Osam dana ranije, 14. septembra, počeće isplata pomoći penzionerima.

- Idemo 14. septembra sa isplatama penzionerima od 20.000 do 35.000 dinara - rekao je Vučić nakon obilaska Ekspo gradilišta u Surčinu.

Svi punoletni građani za pomoć od 6.000 dinara mogu se prijaviti od 7. septembra, a isplate će početi od 22. septembra.

- Pri tome 246 miliona ide iz Akcionarskog fonda, nešto više od 150 miliona iz budžeta, da bismo dali i onim građanima, jer je zakon bio loš, važio je samo za one koji su bili punoletni do 2007. godine. Dakle, gotovo milijarda ukupno, nešto više od 960 miliona iz budžeta, biće isplaćeno tokom septembra meseca, i decembra i januara sledeće godine -- rekao je Vučić.

Isplata novčane pomoći u Srbiji: Datumi, iznosi i prijava 1. Pomoć za penzionere (20.000 – 35.000 dinara)

Početak isplate: 14. septembar.

Prijava: Nije potrebna - isplata ide automatski. Konačan tehnički model isplate potvrdiće nadležne institucije.

Iznosi pomoći:

35.000 dinara - za penzionere sa najnižim primanjima.

27.500 dinara - za penzionere sa srednjim primanjima.

20.000 dinara - za treću grupu penzionera.

Način isplate: Preko tekućeg računa u banci ili na kućnu adresu (putem pošte), na isti način kao i redovna penzija.

2. Pomoć za punoletne građane (6.000 – 18.000 dinara)

Početak prijave: 7. septembar.

Početak isplate: 22. septembar.

Osnovni iznos: 6.000 dinara po osobi.

Uvećani iznosi: Pojedini građani mogu dobiti 12.000 ili 18.000 dinara po osnovu naslednog prava.

Izvor sredstava: Akcionarski fond i budžet Republike Srbije.

3. Ukupan budžet i dinamika isplata

Finansiranje: 246 miliona dinara iz Akcionarskog fonda i preko 960 miliona dinara iz državnog budžeta.

Period isplate: Isplate će se realizovati tokom septembra, decembra i januara.