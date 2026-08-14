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Ako imate staru, dotrajalu stolicu kojoj više nije mesto u domu, možda ćete doći u iskušenje da je ostavite pored puta za odvoz otpada ili poklonite prodavnici polovne robe. Ali šta ako postoji način da tu neiskorišćenu drvenu stolicu pretvorite u funkcionalan i dekorativan komad nameštaja za kupatilo?

Ljubitelji recikliranja mogli bi da budu oduševljeni idejom da od rasklimane stolice sami naprave zidnu policu. Ovaj projekat odličan je za odlaganje peškira, sitnica, toalet-papira ili bilo čega drugog što odgovara vašim potrebama i uređenju prostora.

Iako će vam možda biti potrebno nekoliko alata, poput brusilice ili pribora za brušenje, ubodne testere, pribora za farbanje, bušilice, a možda i nosača za montažu ili tipli za gipsane zidove, reč je o kreativnom projektu koji će najviše odgovarati veštijim kućnim majstorima sa nešto iskustva.

Prepolovljavanjem stolice, uklanjanjem nogu, brušenjem i farbanjem drveta, a zatim montažom na zid, možete da napravite potpuno prilagodljivu policu koja izgleda originalno i neobično. Ovaj projekat možda nije najpogodniji za početnike, ali lako može da se prilagodi različitim potrebama vlasnika.

Na primer, korišćenje samo naslona stolice i dela sedišta stvara dekorativnu zidnu policu, dok donji deo stolice može da posluži kao praktično mesto za kačenje peškira. Uz malo mašte, ovo može da bude zabavna preobrazba koja će vašem kupatilu dati rustičan karakter.

Kako da pretvorite staru stolicu u zidnu policu

Počnite tako što ćete olovkom označiti liniju po kojoj ćete seći, a zatim stolicu vodoravno prepolovite preko sedišta. Nakon sečenja imaćete dve polovine, od kojih će jedna sadržati naslon i deo sedišta. Za izradu police koristićete upravo tu polovinu sa naslonom.

Nakon toga, po želji možete da odsečete deo nogu, iako taj korak nije obavezan. Takođe možete da koristite ubodnu testeru za izradu otvora za montažne vijke, ali možete da ugradite i nosače, poput D-prstenova za veće opterećenje, ili bušilicom napravite jednostavne otvore za montažu.

Kod ovog "uradi sam“ projekta važno je imati na umu da će stolica, nakon što je okačite, biti okrenuta naopako. Kada je prilagodite željenoj veličini, temeljno obrusite sve grube ivice i drvene površine kako biste ih pripremili za farbanje.

U ovoj fazi mogu vam biti potrebni i odmašćivač i čista krpa. Zatim nanesite boju na bazi vode - nijansa u potpunosti zavisi od vašeg ukusa.

Sada je vreme za postavljanje police. Pre nego što izbušite rupe za šrafove u zidu, pažljivo izmerite njihov položaj. Ako šraf ne možete da pričvrstite za zidni nosač, upotrebite tiple kako biste osigurali stabilnost i sprečili pad police.

Potom poravnajte šrafove sa nosačima ili otvorima za montažu na svojoj DIY polici i okačite je. Za dodatnu sigurnost možete da nanesete providni premaz na deo drveta koji će biti u dodiru sa zidom kako biste sprečili pomeranje.

Nakon postavljanja proverite stabilnost police, a zatim je ukrasite kupatilskim potrepštinama.

Prilagodite stolicu koja je postala polica ovim idejama

Postoji mnogo načina za izradu rustičnih polica od starog drveta, poput neiskorišćene stolice, a još više mogućnosti za njihovu personalizaciju.

Stolice dolaze u različitim oblicima i veličinama, pa će upravo njihov dizajn odrediti konačni izgled police. Ako vaša stolica ima naslon u obliku merdevina, on može da posluži kao prirodno mesto za kačenje peškira.

Sa druge strane, ako je naslon dekorativniji, možda ćete radije okačiti stolicu uspravno umesto naopako, kao što je prethodno opisano.

Na primer, stolicu možete vodoravno prepoloviti, ukloniti noge i za policu koristiti samo naslon i deo sedišta. Druga mogućnost je da je potpuno rastavite, a zatim pojedine delove ponovo spojite vijcima na drugačiji način.

Možete, recimo, da okrenete sedište i pričvrstite noge sa druge strane kako biste dobili policu sa praktičnim prečkama za peškire ispod nje. Na kraju, upravo će stil i konstrukcija vaše stolice odrediti način na koji ćete je prenameniti u policu.

Osim toga, nema potrebe da bacite drugu polovinu stolice ili je ostavite kao otpadno drvo. Neki vlasnici kuća drugi deo su prenamenili u mali samostojeći pomoćni stočić koji su, radi dodatne stabilnosti, pričvrstili za zid.

Ako želite da uštedite novac pri kupovini postolja za biljke ili da iskoristite zanimljiv vintage komad, obe polovine stolice - bilo da su okačene na zid ili postavljene niže, uz pod - mogu da dobiju novu namenu u ovom kreativnom "uradi sam“ projektu za kupatilo.