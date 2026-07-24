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Da li želite da se izolujete od radoznalih pogleda? Da smanjite buku sa ulice ili napravite čvrstu pregradu u dvorištu? U tom slučaju, zid od betonskih blokova je jedno od najtrajnijih rešenja.

Zid od blokova je izuzetno otporan na sve vremenske uslove i, za razliku od drvenih ograda, ne zahteva gotovo nikakvo održavanje tokom godina.

Ako imate malo iskustva sa građevinskim radovima i dovoljno slobodnog vremena, ovaj projekat možete uspešno realizovati sami.

Pre nego što kupite materijal, izračunajte ukupnu površinu zida (dužina × visina) i uvek dodajte još 5% materijala više zbog sečenja i eventualnog lomljenja. Koristite namenski građevinski malter ili izmešajte sami, u razmeri 1 deo cementa, 1 deo kreča i 6 delova peska ("dvojka"). Radove planirajte isključivo tokom toplijeg dela godine kada zemlja nije zamrznuta. Niske temperature i mraz mogu potpuno uništiti proces sušenja maltera i betona.

Potreban alat i materijal

Alat:

Lopata ili rovokopač

Zidarska kašika (mistrija)

Posuda, kolica ili mešalica za malter

Kanap za obeležavanje (zidarski kanap)

Libela (po mogućstvu duža, od 1" m" )

Gumeni čekić

Specijalna alatka za glačanje fuga (jointer)

Materijal:

Betonski blokovi

Završne betonske kape za zid

Malter za zidanje

Beton za temelje

Drvene letvice ili parčići šperploče (10mm) za distancere Korak po korak: Kako sazidati zid od blokova

1. Iskop rova i izlivanje temelja

Iskopajte rov koji ide ispod granice mržnjenja tla u vašem kraju. Ako zid napravite iznad ove linije, širenje i skupljanje zamrznute zemlje tokom zime brzo će dovesti do pucanja zida.

Dno rova ispunite betonom minimalne debljine 20cm. Izravnajte površinu i ostavite beton da se potpuno osuši 2 do 3 dana.

2. Obeležavanje i postavljanje linija

Nakon što se temelj osuši, pomoću kanapa obeležite tačnu središnju liniju budućeg zida, kao i dve spoljne granične linije duž kojih ćete polagati blokove.

3. Zidanje vodećih blokova (krajeva)

Na suvo (bez maltera) poređajte prvi red blokova kako biste proverili razmak i uklapanje. Između blokova ostavljajte razmak od oko 10mm (za malter).

Kada potvrdite mere, skinite blokove i nanesite prvi sloj maltera na temelj (visine oko 2.5cm). Prvo postavite ugaone (krajnje) blokove na oba kraja zida. Pažljivo ih izravnajte gumenim čekićem i proverite libelom sa svih strana.

4. Popunjavanje prvog reda

Rastegnite zidarski kanap između dva krajnja bloka - on će vam biti vodič za visinu i ravnanje. Nanesite malter na bočnu stranu svakog novog bloka pre nego što ga pritisnete uz prethodni.

Redovno proveravajte horizontalu i vertikalu libelom. Poslednji blok u redu (takozvani blok za zatvaranje) namažite malterom sa obe bočne strane i spustite ga direktno odozgo u preostali prostor.

5. Zidanje drugog i narednih redova

Za drugi red nanesite malter samo duž spoljnih ivica blokova iz prvog reda (nije potrebno nanositi ga na središnje pregrade bloka).

Drugi red započnite polovinom bloka - zidanje na prevez. Preklapanje fugni na sredini donjeg bloka daje zidu neophodnu stabilnost i čvrstinu. Nastavite sa zidanjem red po red, uvek podižući zidarski kanap na odgovarajući nivo.

6. Obrada fugni i čišćenje

Kada malter u fugnama počne lagano da se suši (tako da na dodir prstom ostaje blagi otisak, ali se ne lepi), prođite alatkom za fuge. Prvo zagladite horizontalne, a zatim vertikalne spojeve. Ovo potiskuje malter dublje i omogućava da kišnica nesmetano klizi niz zid umesto da ulazi u pukotine.

7. Postavljanje završnih kapa

Na samom vrhu zida nanesite sloj maltera i postavite betonske kape. One sprečavaju ulazak vode u šupljine blokova i daju zidu lep, završen izgled.

Kada se zid u potpunosti osuši, možete ga ostaviti u njegovoj prirodnoj, sivoj betonskoj boji koja zahteva minimalno održavanje.

Ako želite da omekšate njegov industrijski izgled i uklopite ga u zelenilo dvorišta, zid možete premazati fasadnom bojom za beton ili ga obložiti dekorativnim kamenom i fasadnom ciglom.