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Ako imate malo dvorište, možda vam nedostaje osećaj prostranstva kakav imaju velike bašte. Međutim, postoji jednostavan i jeftin trik koji koriste pejzažni dizajneri, a stvar je u iluziji koja čini da dvorište izgleda duplo veće. Reč je o postavljanju ogledala na pravo mesto.

Da, dobro ste pročitali, ogledalo u bašti. U mnogim boho baštama i estetičnim dvorištima, ogledalo je stvar dekoracije i posebne estetike. Ogledalo postavljeno na ogradu, zid ili uz zelenu živicu stvara optičku varku i daje utisak da se prostor nastavlja dalje nego što zaista jeste. Na taj način i najmanje dvorište može delovati znatno veće, svetlije i otvorenije.

Najbolji efekat postiže se kada ogledalo reflektuje cveće, biljke ili lepo uređeni deo vrta. Tako se stvara osećaj dodatne dubine, a dvorište izgleda bogatije i uređenije. Važno je samo da ogledalo ne bude postavljeno tako da direktno reflektuje sunčevu svetlost prema mestu gde ljudi sede. Možete da iskoristite neko staro ogledalo i dodatno uštedite.

Pored ogledala, stručnjaci savetuju i korišćenje svetlijih boja za ograde, staze i baštenski nameštaj, jer one dodatno doprinose osećaju prostranosti. Vertikalne saksije i biljke koje rastu u visinu takođe pomažu da se prostor vizuelno proširi bez zauzimanja dragocenih kvadrata.

Dobra vest je da za ovu promenu nije potrebno veliko ulaganje. Jedno staro ogledalo, malo kreativnosti i nekoliko pažljivo odabranih biljaka mogu učiniti da vaše dvorište izgleda gotovo duplo veće nego ranije. Ogledalo možete ukrasiti takođe biljkama, puzavicama , stavite ga među cvećem. Jedini problem je što ćete ogledalo napolju morati češće da čistite nego ono unutra, ali za ovaj efekat, vredi truda.

Biznis Kurir/Lepa&Srećna

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