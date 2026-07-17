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Banca Intesa, deo Intesa Sanpaolo grupe, osvojila je nagradu internacionalnog finansijskog magazina Euromoney za najbolju banku na tržištu Srbije za 2026. godinu, svoju devetu do sada.

Prema navodima časopisa, nagrade za najbolje banke dodeljene su institucijama koje su tokom 2025. godine ostvarile snažan uticaj na industriju, uz izuzetne finansijske rezultate i kvalitet poslovanja u ključnim segmentima bankarstva. U procesu ocenjivanja posebno su vrednovani realizacija strategije, ulaganja u proizvode, distributivne kanale, korisničko iskustvo i digitalizaciju, kao i inicijative koje doprinose jačanju dugoročnih odnosa sa klijentima, finansijskoj inkluziji i razvoju zaposlenih.

„Priznanje magazina Euromoney za najbolju banku u Srbiji potvrđuje našu dugogodišnju lidersku poziciju na tržištu, održiv rast i sposobnosti da klijentima pružimo sveobuhvatnu podršku kojom transakciono bankarstvo, finansiranje, upravljanje imovinom, finansijsko planiranje i osiguranje povezujemo u celovito i dosledno korisničko iskustvo. Iza takvog pristupa stoje finansijska snaga, tehnološka transformacija, inovativnost i stručnost ljudi usmerenih ka istom cilju: da građanima, privredi i zajednici pružimo relevantnu podršku i trajnu vrednost“, izjavio je Darko Popović, predsednik Izvršnog odbora Banca Intesa. Pored Banca Intesa, nagrađene su i druge članice Divizije međunarodnih banaka Intesa Sanpaolo grupe. ALEXBANK prepoznata je kao najbolja banka za poslovanje sa stanovništvom u Egiptu, Privredna Banka Zagreb (PBZ) proglašena je najboljom bankom za poslovanje sa stanovništvom i najboljom ESG bankom u Hrvatskoj, dok se CIB banka izdvojila kao najbolja banka za stambeno kreditiranje u Mađarskoj. Među ovogodišnjim dobitnicima je i IMI Divizija za poslovanje sa privredom i investiciono bankarstvo Intesa Sanpaolo, koja je dobila priznanje za najbolju investicionu banku u Italiji.

Banca Intesa već 18 godina zauzima vodeću poziciju na domaćem tržištu mereno glavnim pokazateljima poslovanja. Banka je i 2025. nastavila da beleži izuzetne poslovne rezultate, sa udelom od 15.3 odsto u ukupnoj neto aktivi, 15.6 odsto u depozitima klijenata i 14.4 odsto u ukupnom kapitalu na kraju godine, oslanjajući se na diversifikovan poslovni model i organski rast kako bi dodatno učvrstila svoju konkurentsku prednost. Magazin Euromoney, osnovan 1969. godine, jedan je od najuticajnijih izvora analiza, istraživanja i tržišnih uvida za globalnu finansijsku industriju. Časopis od 1992. godine dodeljuje nagrade za izvrsnost koje predstavljaju jedno od najuglednijih priznanja u globalnoj bankarskoj i finansijskoj industriji i ključno međunarodno merilo uspeha, inovativnosti i tržišnog uticaja finansijskih institucija. Banca Intesa ad Beograd, deo internacionalne bankarske grupacije Intesa Sanpaolo, već 18 godina zauzima vodeću poziciju na tržištu Srbije. Zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji fizičkog i digitalnog prisustva, sveobuhvatnoj ponudi modernih finansijskih rešenja, superiornom korisničkom iskustvu i usluzi vrhunskog nivoa, banka uslužuje 1,34 miliona klijenata u segmentu građana i privrede. Osim poverenjem klijenata, poslovni uspeh Banca Intesa nagrađen je i brojnim priznanjima za najbolju banku u Srbiji koja su joj ukazali ugledni finansijski časopisi The Banker, Euromoney i Global Finance. Uvažavajući svoju ulogu u pružanju podrške zelenoj tranziciji i promociji inkluzivnog rasta, Banca Intesa integriše ESG principe u svoje poslovne procese, politike i proizvode, doprinoseći rešavanju društvenih i ekoloških izazova i snažeći održivost i otpornost sopstvenog poslovnog modela.