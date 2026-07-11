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Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Perućcu, opština Bajina Bašta, sa stotinama mladih volontera učestvovala u završnoj akciji nacionalne kampanje za mlade „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“

Pavkov je istakla da ovo svakako nije poslednja slična akcija čišćenja, uređenja i zaštite prirode, jer su mladi širom Srbije pokazali veliko interesovanje.

„Prelep dan u okolini Nacionalnog parka 'Tara' na samoj Drini u Perućcu, sa stotinama mladih eko-heroja koji su došli da pokažu ne samo svoje sportske veštine, već i brigu prema prirodi. Danas obeležavamo završnu u nizu akcija u sklopu nacionalne ekološke kampanje za mlade. Oko mene su mladi koji učestvuju na regionalnom sportskom takmičenju, a došli su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, odlučili da zajedno očistimo i pripremio ovaj lokalitet za početak važnog tradicionalnog događaja u ovom kraju, a to je Drinska regata. Ponosna sam što se, od prošlog septembta do sada, na 20 lokacija uključilo preko 4.000 mladih koji su pokazali na koji način se štiti životna sredina i priroda“, rekla je Pavkov.

1/8 Vidi galeriju Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Perućcu, opština Bajina Bašta, sa stotinama mladih volontera učestvovala u završnoj akciji nacionalne kampanje za mlade „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“ Foto: Bojan Velovan

Ministarka je podsetila da su mladi tokom ove kampanje čuvali zaštićene i strogo zaštićene vrste - tekunice i bizone, farbali mobilijar u zaštićenim područjima kako bi svi mogli da uživaju u prirodi, čistili otpad, ostavljajući za sobom zeleni trag.