Pavkov: Sa našim mladima na Drini na najbolji način završavamo ekološku kampanju
Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov danas je u Perućcu, opština Bajina Bašta, sa stotinama mladih volontera učestvovala u završnoj akciji nacionalne kampanje za mlade „Priroda nema alternativu. Zato deluj i ti!“
Pavkov je istakla da ovo svakako nije poslednja slična akcija čišćenja, uređenja i zaštite prirode, jer su mladi širom Srbije pokazali veliko interesovanje.
„Prelep dan u okolini Nacionalnog parka 'Tara' na samoj Drini u Perućcu, sa stotinama mladih eko-heroja koji su došli da pokažu ne samo svoje sportske veštine, već i brigu prema prirodi. Danas obeležavamo završnu u nizu akcija u sklopu nacionalne ekološke kampanje za mlade. Oko mene su mladi koji učestvuju na regionalnom sportskom takmičenju, a došli su iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Republike Srpske i Srbije, odlučili da zajedno očistimo i pripremio ovaj lokalitet za početak važnog tradicionalnog događaja u ovom kraju, a to je Drinska regata. Ponosna sam što se, od prošlog septembta do sada, na 20 lokacija uključilo preko 4.000 mladih koji su pokazali na koji način se štiti životna sredina i priroda“, rekla je Pavkov.
Ministarka je podsetila da su mladi tokom ove kampanje čuvali zaštićene i strogo zaštićene vrste - tekunice i bizone, farbali mobilijar u zaštićenim područjima kako bi svi mogli da uživaju u prirodi, čistili otpad, ostavljajući za sobom zeleni trag.
„Najvažnija poruka ove kampanje koju želim da prenesem građanima je da ne treba da brinemo za našu budućnost kad imamo ovakvu omladinu. Mladi koji su sa nama ujedinjeni pokazali su da žele da rade i grade sigurnu trasu za čistiju Srbiju. Hvala predsedniku opštine Bajina Bašta Milenku Ordagiću i njegovom timu, kao i predstavnicima opštine Požega. Veliko hvala ide najvažnijim akterima a to su mladi Srbije, koji će sigurno doneti zeleniju i uspešniju Srbiju“, rekla je Pavkov.