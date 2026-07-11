Ljudi masovno izbacuju parket i obične pločice iz kuhinje: Novo rešenje je lepše, otpornije i lakše za održavanje
Godinama je parket važio za jedan od najpoželjnijih izbora za kuhinju. Topao izgled drveta i osećaj domaće atmosfere činili su ga omiljenim rešenjem u mnogim enterijerima. Međutim, stručnjaci za uređenje prostora ističu da se u 2026. godini pojavio novi favorit koji polako potiskuje parket iz kuhinja.
Prema rečima dizajnera enterijera Krejga Gricena, sve više vlasnika stanova i kuća bira porcelanske pločice koje izgledom podsećaju na prirodni kamen. Ovaj trend kombinuje eleganciju, dugotrajnost i praktičnost, zbog čega postaje sve popularniji prilikom renoviranja kuhinje.
Zašto porcelanske pločice osvajaju kuhinje?
- Najveći trend koji trenutno primećujem jeste prelazak na porcelanske pločice sa izgledom prirodnog kamena. Prilikom renoviranja, vlasnici sve češće biraju porcelan koji imitira kamen ili ručno rađene glinene pločice - kaže Gricen.
On objašnjava da ovakve podne obloge prostoru daju više teksture i karaktera, dok istovremeno nude veću otpornost od klasičnog parketa.
Iako je drveni pod bezvremenski izbor, on je podložan ogrebotinama, habanju i deformacijama izazvanim vlagom. Kuhinja je prostor u kojem se često prosipaju tečnosti, pomeraju stolice i svakodnevno prolazi veliki broj ljudi, pa je izdržljivost veoma važna.
- Vlasnici danas žele mirnije, prijatnije i funkcionalnije enterijere. Porcelanske pločice pružaju odličan balans između estetike i praktičnosti - ističe dizajner.
Prednost koja osvaja vlasnike domova
Jedan od glavnih razloga zbog kojih porcelanske pločice preuzimaju primat jeste njihova otpornost na vlagu i intenzivnu upotrebu.
Za razliku od parketa, manje su podložne udubljenjima, ogrebotinama i svakodnevnim oštećenjima. Upravo zato predstavljaju odličan izbor za porodice sa decom, vlasnike kućnih ljubimaca i sve koji mnogo vremena provode u kuhinji.
Stručnjaci naglašavaju da izbor poda treba prilagoditi načinu života i navikama ukućana, a ne samo trenutnim trendovima.
Kako da ovaj trend izgleda luksuzno?
Da bi efekat bio što prirodniji, dizajner savetuje izbor pločica u toplijim nijansama, sa mat završnom obradom umesto visokog sjaja.
- Najuspešniji primeri ovog trenda ne deluju veštački. Važno je birati pločice sa blagim varijacijama u boji i teksturi kako bi pod izgledao prirodno i elegantno - objašnjava Gricen.
Takve pločice mogu prostoru dati šarm evropskih enterijera, posebno kada se kombinuju sa drvenim elementima, neutralnim bojama i prirodnim materijalima.
Još jedan trend za 2026. godinu
Za one kojima izgled prirodnog kamena nije blizak, dizajner izdvaja još jedan trend koji dobija sve više pažnje – marmoleum. Reč je o održivom materijalu koji predstavlja ekološki prihvatljivu alternativu klasičnim podovima.
- Marmoleum je odličan izbor za vlasnike koji žele retro-moderan izgled, mekšu podlogu za hodanje i praktičnije rešenje od drveta - kaže stručnjak.
Zahvaljujući velikom izboru boja, ovaj pod može kuhinji dati vedriji, razigraniji karakter i potpuno drugačiju atmosferu od klasičnih neutralnih enterijera.
Biznis Kurir/ Lepa&Srećna