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Godinama je parket važio za jedan od najpoželjnijih izbora za kuhinju. Topao izgled drveta i osećaj domaće atmosfere činili su ga omiljenim rešenjem u mnogim enterijerima. Međutim, stručnjaci za uređenje prostora ističu da se u 2026. godini pojavio novi favorit koji polako potiskuje parket iz kuhinja.

Prema rečima dizajnera enterijera Krejga Gricena, sve više vlasnika stanova i kuća bira porcelanske pločice koje izgledom podsećaju na prirodni kamen. Ovaj trend kombinuje eleganciju, dugotrajnost i praktičnost, zbog čega postaje sve popularniji prilikom renoviranja kuhinje.

Zašto porcelanske pločice osvajaju kuhinje?

- Najveći trend koji trenutno primećujem jeste prelazak na porcelanske pločice sa izgledom prirodnog kamena. Prilikom renoviranja, vlasnici sve češće biraju porcelan koji imitira kamen ili ručno rađene glinene pločice - kaže Gricen.

On objašnjava da ovakve podne obloge prostoru daju više teksture i karaktera, dok istovremeno nude veću otpornost od klasičnog parketa.

Iako je drveni pod bezvremenski izbor, on je podložan ogrebotinama, habanju i deformacijama izazvanim vlagom. Kuhinja je prostor u kojem se često prosipaju tečnosti, pomeraju stolice i svakodnevno prolazi veliki broj ljudi, pa je izdržljivost veoma važna.

- Vlasnici danas žele mirnije, prijatnije i funkcionalnije enterijere. Porcelanske pločice pružaju odličan balans između estetike i praktičnosti - ističe dizajner.

Prednost koja osvaja vlasnike domova

Jedan od glavnih razloga zbog kojih porcelanske pločice preuzimaju primat jeste njihova otpornost na vlagu i intenzivnu upotrebu.

Za razliku od parketa, manje su podložne udubljenjima, ogrebotinama i svakodnevnim oštećenjima. Upravo zato predstavljaju odličan izbor za porodice sa decom, vlasnike kućnih ljubimaca i sve koji mnogo vremena provode u kuhinji.

Stručnjaci naglašavaju da izbor poda treba prilagoditi načinu života i navikama ukućana, a ne samo trenutnim trendovima.

Kako da ovaj trend izgleda luksuzno?

Da bi efekat bio što prirodniji, dizajner savetuje izbor pločica u toplijim nijansama, sa mat završnom obradom umesto visokog sjaja.

- Najuspešniji primeri ovog trenda ne deluju veštački. Važno je birati pločice sa blagim varijacijama u boji i teksturi kako bi pod izgledao prirodno i elegantno - objašnjava Gricen.

Takve pločice mogu prostoru dati šarm evropskih enterijera, posebno kada se kombinuju sa drvenim elementima, neutralnim bojama i prirodnim materijalima.

Još jedan trend za 2026. godinu

Za one kojima izgled prirodnog kamena nije blizak, dizajner izdvaja još jedan trend koji dobija sve više pažnje – marmoleum. Reč je o održivom materijalu koji predstavlja ekološki prihvatljivu alternativu klasičnim podovima.

- Marmoleum je odličan izbor za vlasnike koji žele retro-moderan izgled, mekšu podlogu za hodanje i praktičnije rešenje od drveta - kaže stručnjak.