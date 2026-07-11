Prosečna neto plata u Hrvatskoj kontroli vazdušne plovidbe (HKZP) dostigla je oko 5.400 evra mesečno, što je za oko 500 evra više nego prošle godine
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U ovoj državnoj firmi neto plata skočila na 5.400 evra: A evo koliki su joj prihodi i dobit
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Hrvatska kontrola vazdušne plovidbe (HKZP), je državna kompanija koja je prošle godine zaposlila oko 50 novih radnika, uglavnom oblasnih kontrolora vazdušnog saobraćaja u Velikoj Gorici, kao i toranjskih kontrolora u Zadru, Splitu i Dubrovniku, prenosi portal Danica.
Prema podacima Finansijske agencije, HKZP je tokom prošle godine imao oko 800 zaposlenih, što je približno 50 više nego godinu ranije.
Prosečna neto plata dostigla je oko 5.400 evra mesečno, što je za gotovo 500 evra više u odnosu na prethodnu godinu.
Kompanija je u 2025. ostvarila prihode od oko 148 miliona evra, dok je neto dobit iznosila 12 miliona evra, potvrđujući stabilan rast poslovanja i finansijske rezultate.
Kurir Biznis/Telegraf.rs
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