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Henri Vanderpump (42), njegova supruga Eliv (39) i njihovo dvoje male dece, u protekle dve godine su dva puta išli na odmor putem zamene kuća, a za ovo leto imaju isplaniran još jedan takav put.

U svakom od tih slučajeva, boravili su u kući druge porodice, dok je ta porodica boravila u njihovoj kući sa pet spavaćih soba u ruralnom delu Češira. Nijedna strana ne plaća smeštaj, mada plaćaju godišnju članarinu za Home Link, platformu koju koriste za rezervaciju putovanja.

Zamena kuća postoji barem od pedesetih godina prošlog veka, ali analitičari kažu da sve veći broj ljudi prihvata ovaj koncept zbog rastućih troškova života, ili jednostavno da bi iskusili novi način putovanja.

Ušteda i autentično iskustvo

Do sada su Vanderpumpovi boravili u sličnim kućama u Hamburgu i Kopenhagenu. Henri kaže da su po putovanju uštedeli oko 3.000 evra na smeštaju, uz dodatnih 800 evra na prevozu, jer su razmenili i automobile.

„Nekada smo išli na jedan odmor leti, a sada idemo na dva zbog uštede koju ostvarujemo zamenom kuća. A deca obožavaju ideju da žive u tuđoj kući dok ta osoba živi u njihovoj”, kaže on.

Henri ističe da najbolja stvar kod zamene domova nije novac, već prilika da posete mesta van uobičajenih turističkih ruta i dožive „zaista autentično iskustvo”. Kada je porodica 2024. godine posetila Hamburg, boravili su u predgrađu i nedelju dana živeli „kao nemačka porodica”, istražujući jezera na periferiji grada koja su im preporučili domaćini.

Prošle godine su odseli u tipičnoj „skandinavskoj kući” u predgrađu Kopenhagena, koja je bila „prizemna i potpuno bez suvišnih stvari”.

„Ostavili su nam i nekoliko električnih bicikala na korišćenje”, dodaje Henri. „Vozili smo bicikle do plaže, plivali u Baltičkom moru i isprobavali restorane koje su nam preporučili.”

Fleksibilnost i sakupljanje bodova

Nekim ljudima ne prija pomisao da im stranci borave u kući, a za one kojima to ne smeta, predstoji mnogo pripreme i spremanja pre dolaska gostiju. Oni koji menjaju domove takođe moraju biti fleksibilniji u pogledu termina putovanja – iz Home Link-a navode da članovi obično pošalju između 10 i 15 poruka pre nego što dobiju ponudu.

„Rezervacije u poslednjem trenutku neće uvek funkcionisati”, kaže Mej Barou (38), operativna direktorka iz Londona koja je u poslednje tri godine obavila 34 zamene kuća koristeći platformu HomeExchange.

Umesto direktne zamene, ona ugošćava strance u svom stanu u centru Londona dok boravi kod partnera u Francuskoj. Na taj način, Mej sakuplja bodove na platformi koje kasnije može iskoristiti za rezervaciju svojih putovanja. Procenjuje da je uštedela između 6.000 i 9.000 evra kroz razmene u mestima poput Barselone i švajcarskih Alpa.

Obožava „osećaj zajedništva” koji donosi ovakav tip odmora i kaže da je imala samo jedno „polu-negativno iskustvo” kada se ispostavilo da je rezervacija za koju je mislila da podrazumeva ceo stan, zapravo bila samo soba u stanu koji se deli sa cimerima.

Što se tiče priprema, kaže da se trudi da stan pre dolaska gostiju bude potpuno čist i oslobađa im prostor u ormaru. „Obezbedim čistu posteljinu i peškire. Vredne stvari obavezno zaključam.”

Kako da zamena kuća bude uspešna?

Budite jasni: Ako oglašavate svoj dom na platformi, neka oglas bude precizan, sa puno informacija i privlačnim fotografijama.

Održavajte kontakt: Komunicirajte pre i tokom razmene kako biste izgradili poverenje i izbegli nesporazume.

Napravite prostor: Raščistite i oslobodite deo prostora u ormarima i fiokama koje će vaši gosti koristiti.

Ostavite uputstva: Pripremite iscrpan vodič za goste, koji obuhvata uputstva za kućne aparate, informacije o iznošenju smeća i važne telefone za hitne slučajeve.

Podelite preporuke: Ostavite lokalne savete kako biste im pomogli da maksimalno iskoriste svoj boravak.

Sklonite vredne stvari: Zaključajte dragocenosti kako biste izbegli eventualna oštećenja ili neprijatnosti.

Proverite osiguranje: Uverite se da vaša polisa osiguranja domaćinstva pruža neophodno pokriće kada su tuđa lica u objektu.

Pitanje osiguranja i izgradnja poverenja

Glavne platforme za zamenu kuća proveravaju svoje članove i omogućavaju im ostavljanje međusobnih recenzija. Ipak, stručnjaci iz industrije osiguranja savetuju domaćinima da provere svoju polisu imovine, ali i putno osiguranje pre boravka u tuđem domu (kako bi znali da li ono pokriva slučajnu štetu koju vi možete napraviti).

Petra Novak, koja koristi sajt Kindred, kaže da ju je polisa same platforme za zaštitu od štete pokrila u nekoliko navrata kada je nešto bilo oštećeno u njenom stanu u Londonu. Ova 34-godišnjakinja radi na daljinu širom Evrope i procenjuje da je zahvaljujući zameni domova uštedela impresivnih 18.000 do 20.000 funti.

Kaže da je na početku bila pomalo nervozna, ali da nikada nije imala loše iskustvo. Ipak, radi dodatnog mira, voli da proveri profile potencijalnih gostiju na društvenim mrežama, dodajući da lični pečat uvek pomaže u izgradnji poverenja.

„Lično volim kada neko uz zahtev za rezervaciju pošalje i lepo pismo upoznavanja, gde mi ispriča nešto o sebi i razlozima zbog kojih bi posetio London.”