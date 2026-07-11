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Izgradnja petog novosadskog mosta u okviru Fruškogorskog koridora predstavlja ključnu prekretnicu koja iz korena menja saobraćajnu sliku Novog Sada i celokupnog regiona. Ovaj projekat, koji uveliko napreduje i nalazi se u svojoj završnoj fazi, donosi trajno rešenje za dugogodišnje probleme saobraćajnih kolapsa sa kojima se suočavaju stanovnici Petrovaradina. Trenutna situacija na sremskoj strani grada dodatno je opterećena nakon što je putnički železnički saobraćaj privremeno izmešten sa glavne novosadske železničke stanice na stanicu u Petrovaradinu. To svakodnevno uzrokuje ogroman priliv vozova, putnika i pratećih vozila, stvarajući saobraćajne blokade koje rešava upravo realizacija ovog tranzitnog prstena.

Novi most i prateća saobraćajna mreža projektovani su tako da u potpunosti izvuku teški teretni saobraćaj iz urbanog jezgra Petrovaradina i lokalnih ulica, preusmeravajući robne tokove direktno ka Bačkoj i auto-putu E-75.

1/5 Vidi galeriju Fruškogorski koridor i impozantan most na Dunavu Foto: gradnja.rs, screenshot Instagram/dnevnik.rs

Arhitektonsko rešenje i tehničke karakteristike petog mosta

Izgradnja ovog objekta poverena je kineskoj kompaniji CRBC. Na samom gradilištu neprekidno je angažovano više od stotinu radnika na neposrednom izvršavanju poslova, uz podršku više od 50 jedinica savremene opreme i mehanizacije.

Most je projektovan kao savremeni ekstrados objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet jasno definišu dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara, koji su zakošeni prema spolja. Širina glavne mostovske konstrukcije iznosi 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara, a čitavom dužinom mosta predviđene su obostrane biciklističke staze.

Ukupna dužina mosta sa prilaznim konstrukcijama iznosi 1.765 metara. Glavni deo mosta preko Dunava ima dužinu od 505,75 metara. Celokupna konstrukcija je precizno podeljena u tri celine:

Severna prilazna konstrukcija na kaćkoj strani koja se prostire u dužini od 668,62 metra;

Glavna mostovska konstrukcija dužine 505,75 metara;

Južna prilazna konstrukcija na petrovaradinskoj strani dužine 488,62 metra.

Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra, a njihovu stabilnost garantuju masivni temelji na šipovima. Stubovi glavnog raspona oslanjaju se na po 37 šipova, čiji prečnik iznosi jedan i po metar, dok im je dužina oko 37 metara.

Foto: Gemini ilustracija

Tokom nedavnog obilaska gradilišta, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio značaj ovog građevinskog poduhvata:

- Toliko je lep ovaj most, a nije mi tako izgledalo prošli put. Ovo izgleda kao pravo malo arhitektonsko remek delo, čudo, a nije malo, već je kilometar i 700 metara dugačak. Spajaće Bačku sa Sremom, ali i dalje sa Mačvom, ako hoćete i Beogradom, RS i BiH. Jedan veličanstven poduhvat, i mnogo sam srećan, čestitam svim našim ljudima koji su radili na ovome, kineskim partnerima na odgovornosti i ozbiljnosti.

Ključ za rasterećenje Petrovaradina i nova tranzitna ruta

Strateški najvažniji segment projekta za lokalnu zajednicu jeste veza koja se uspostavlja sa sremske strane, direktno duž odbrambenog nasipa, odnosno petrovaradinske dolme. Vozila se sa južne prilazne konstrukcije usmeravaju na dolmu, koja je delimično nasuta za potrebe gradnje. Planirano je da se kompletan tranzitni saobraćaj koji pristiže sa Žeželjevog mosta vodi preko novoizgrađenog kružnog toka uz samu obalu Dunava. Ova ruta u potpunosti zaobilazi stambene četvrti i urbano tkivo Petrovaradina, vodeći saobraćaj sve do velike petlje Petrovaradin Istok, gde se direktno vezuje na peti most.

Zahvaljujući ovom rešenju, teretni saobraćaj koji dolazi iz pravca industrijskih zona, Fruške gore, Rume ili prelazi preko Žeželjevog mosta, više nema dodirnih tačaka sa gradskim jezgrom. Ulice kao što su Račkog, Preradovićeva i Reljkovićeva biće konačno i u potpunosti oslobođene teškog tranzita. Premještanjem teretnjaka na izdvojenu rutu duž dolme postiže se maksimalna sigurnost pešaka, drastično se smanjuje nivo buke u naselju i vrši se redukcija aerozagađenja.

1/13 Vidi galeriju Otvaranje mosta preko Dunava kod Petrovaradina Foto: Ilija Ilić

Nakon čvorišta kod Sadova i pristupa novom mostu, brza saobraćajnica se razvija u veliku sremsku obilaznicu koja se pruža ka jugozapadu. Na mestu ukrštanja sa Karlovačkim drumom projektovana je petlja Petrovaradin Centar, odakle put ulazi u tunel Širine, čija dužina iznosi oko 350 metara. Po izlasku iz ovog tunela, trasa obilaznice prolazi kroz Bukovački do, izbija na prostor Mišeluka, a odatle se direktno račva ka Paragovu i ulazu u glavni tunel Iriški venac. Od tog mesta, preko nadvožnjaka iznad brze pruge i državnog puta, trasa vodi dalje od tekijske crkve pravo u tunel, ostvarujući potpunu vezu sa Rumom i auto-putevima ka Beogradu i Zagrebu.

Integracija u Fruškogorski koridor i dinamika završetka radova

Novi most ima integrisanu ulogu u okviru Fruškogorskog koridora (brza saobraćajnica E-761), čija je izgradnja započeta u maju 2021. godine. Ovaj koridor predstavlja najkraću putnu vezu između Bosne i Hercegovine i Rumunije, povezujući Novi Sad, Rumu, Šabac i Loznicu sa graničnim prelazima. Ukupna dužina ove brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar i podeljena je na četiri glavne deonice:

Prva deonica: od petlje Petrovaradin Istok do Paragova, dužine nešto više od 14 kilometara;

Druga deonica: spaja Paragovo sa početkom obilaznice oko Rume, u dužini od oko 16,5 kilometara;

Treća deonica: povezuje petlje Novi Sad - Jug i Petrovaradin Istok, dužine 3,4 kilometra;

Četvrta deonica: predstavlja samu obilaznicu oko Rume, dugačku 10,52 kilometra. Na petlji Ruma, koridor se direktno ukršta sa auto-putem Beograd-Zagreb i pravcem Ruma-Šabac.

1/40 Vidi galeriju Fruškogorski koridor, tunel Iriški venac Foto: Instagram/buducnosrbijeav

Kada je reč o vremenskim rokovima i dinamici puštanja u rad, građevinski radovi na samom petom mostu preko Dunava nalaze se u završnoj fazi, a spajanje same konstrukcije je već uspešno ostvareno. Kompletan saobraćajni sistem, međutim, neće biti pušten u funkciju istovremeno.

Završetak samog mosta i pripadajućih pristupnih puteva sa bačke strane predviđen je do kraja 2026. godine, kada je planirano i zvanično puštanje ovog dela u saobraćaj. Sa druge strane, radovi na deonici oko Paragova u dužini od 12 kilometara zahtevaju više vremena usled kompleksnih imovinsko-pravnih odnosa i dugotrajnog procesa eksproprijacije zemljišta na tom potezu, zbog čega će ovaj segment biti finalizovan tokom 2027. godine. Radovi unutar glavnog tunela Iriški venac, koji je dugačak 3,5 kilometra, teku stabilno i prema utvrđenom planu, nakon što su obe tunelske cevi uspešno probijene. Konačno i potpuno zaokruživanje čitave trase Fruškogorskog koridora, koje će Petrovaradin u celosti osloboditi teretnog tranzita, zvanično se očekuje u toku 2027. godine.