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Renoviranje vikendice ili seoske kuće najviše povećava vrednost onda kada ne počinje od estetike, već od onoga što kupac prvo proverava: da li je objekat suv, bezbedan, legalan, energetski prihvatljiv i odmah upotrebljiv. Nova kuhinja i dekorativni detalji mogu pomoći prodaji, ali ne mogu sakriti loš krov, vlagu, neispravnu instalaciju ili nerešen pravni status.

Kod vikendica i kuća na selu kupac ne kupuje samo zidove, kupuje mogućnost da tamo boravi vikendom, leti, zimi, sa porodicom, gostima ili turistima. Zato najveću vrednost podižu renoviranja koja smanjuju buduće troškove, produžavaju sezonu korišćenja i uklanjaju rizik, a ne ona koja najbolje izgledaju na fotografiji za oglas.

Renoviranje vikendice ili seoske kuće počinje od krova, vlage i konstrukcije

Najvažnije renoviranje vikendice ili seoske kuće jeste ono koje čuva objekat od propadanja. Krov, oluci, dimnjak, temelji, zidovi, podovi i problem vlage imaju prednost nad svim kozmetičkim radovima. Kuća može imati lep nameštaj, ali ako prokišnjava ili ima kapilarnu vlagu, kupac odmah računa dodatni trošak i spušta cenu, bez obzira na to koliko je enterijer uredan.

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Kod starijih seoskih kuća posebno treba proveriti stanje drvene krovne konstrukcije, izolaciju od vlage, pukotine na zidovima i stabilnost pomoćnih objekata. Ovo nije najatraktivniji deo renoviranja, ali je najvažniji za vrednost. Kupac lakše prihvata staru kuhinju nego objekat za koji ne zna da li će sutra tražiti ozbiljnu sanaciju.

Energetska sanacija produžava sezonu, ne samo račun za grejanje

Drugi veliki pravac je energetska efikasnost. Zamena stolarije, izolacija fasade, izolacija krova ili tavana, bolji sistem grejanja i kvalitetnija vrata direktno utiču na to da se vikendica koristi duže od nekoliko letnjih meseci. Ovde renoviranje vikendice ili seoske kuće prestaje da bude estetika i postaje ulaganje u sezonu korišćenja, kuća koja je udobna i u martu ili novembru vredi više od one koja je upotrebljiva samo tri meseca godišnje.

To je naročito važno za planinske kuće, objekte pored reka, kuće u šumskim zonama i vikendice namenjene izdavanju. Kroz Program energetske sanacije, koji sprovodi Ministarstvo rudarstva i energetike u saradnji sa lokalnim samoupravama, pojedinačne mere energetske efikasnosti subvencionišu se do 50 odsto vrednosti investicije, a kod paketa mera subvencija ide i do 65 odsto. To praktično znači da najskuplji deo renoviranja izolaciju i stolariju država delimično finansira, pod uslovom da se prati konkurs lokalne samouprave.

Kupatilo, kuhinja i instalacije odlučuju o upotrebljivosti

Kod vikendice ili seoske kuće kupac često pita vrlo jednostavno: može li odmah da se dođe i prespava? Ovaj deo renoviranja vikendice ili seoske kuće retko je glamurozan, ali je ono što kupac testira prvo, zato kupatilo, kuhinja, struja, voda, kanalizacija, septička jama i grejanje imaju veću vrednost od dekoracije.

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Najviše se isplati srediti kupatilo tako da bude čisto, funkcionalno i otporno na vlagu. Kuhinja ne mora biti luksuzna, ali mora biti uredna, svetla i praktična. Električne instalacije treba proveriti, naročito kod starijih kuća, jer improvizovana struja odmah odbija ozbiljne kupce. Za seoske kuće posebno su važne voda i odvod, ako nema kanalizacije, septička jama mora biti legalno i tehnički rešena, a ako je voda iz bunara, kupac će želeti da zna da li je sistem ispravan.

Spoljašnji prostor često prodaje kuću pre nego što se uđe u nju

Kod stana kupac prvo gleda kvadraturu. Kod vikendice i seoske kuće gleda dvorište. Ovde renoviranje vikendice ili seoske kuće prelazi sa zidova na parcelu, jer sređena terasa, trem, letnja kuhinja, prostor za sedenje, parking, ograda, prilazni put, osvetljenje i uređeno dvorište mogu doneti veću vrednost od nove kuhinje unutra.

Ne treba preterivati sa skupim pejzažnim uređenjem koje traži mnogo održavanja. Bolje je imati čist, prohodan, funkcionalan plac nego komplikovan vrt koji budućem kupcu deluje kao obaveza. Najbolji efekat daju jednostavna rešenja: pokošena trava, zdrava stabla, rasveta, suve staze, prostor za roštilj i jasna granica parcele.

Internet, grejanje i bezbednost više nisu luksuz na selu

Vikendica koja ima dobar internet, pouzdano grejanje, osnovni video-nadzor, protivprovalna vrata ili alarm deluje sigurnije i upotrebljivije, posebno ako se koristi povremeno ili izdaje turistima. Ko planira izdavanje, mora da računa i na administrativni deo: sistem eTurista je centralni informacioni sistem u oblasti ugostiteljstva i turizma, obavezan je i besplatan za korišćenje, a obuhvata podatke o ugostiteljima i objektima za smeštaj u Srbiji.

Pravilnik o kategorizaciji obuhvata i kuće, apartmane, sobe i seoska turistička domaćinstva, što je bitno za svakoga ko renovira objekat s namerom da ga legalno izdaje.

Legalnost je renoviranje koje se ne vidi, ali podiže vrednost

Pre velikih ulaganja treba proveriti šta je upisano u katastru, da li objekat ima odgovarajuću površinu, namenu i pravni status. Javni pristup eKatastru Republičkog geodetskog zavoda omogućava proveru podataka o nepokretnosti bez odlaska na šalter. Ako se planira dogradnja, promena konstrukcije ili ozbiljna rekonstrukcija, potrebno je proveriti uslove kod nadležnog organa lokalne samouprave, jer Zakon o planiranju i izgradnji uređuje uslove izgradnje, korišćenja građevinskog zemljišta i inspekcijski nadzor.