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Tržište nekretnina na rekama u Srbiji, a posebno u Beogradu, doživelo je pravu ekspanziju u poslednjih nekoliko godina. Splavovi više nisu samo mesta za noćne izlaske ili ribarske kućice, već su postali luksuzne vikendice, oaze mira za beg iz grada, ali i izuzetno unosan biznis kroz koncept izdavanja "splav na dan".

Ako razmišljate o kupovini ili izgradnji splava kao vikendice na Savi, Dunavu, Drini ili nekom od jezera, morate znati da cene drastično variraju. One zavise od lokacije, stanja objekta, vrste pontona i, što je najvažnije, prava na korišćenje mesta na obali.

Cene gotovih splavova

Kupovina gotovog splava je najbrži način da dođete do svoje vikendice. Cene na tržištu se kreću od 30.000 evra, pa sve do nekoliko stotina hiljada evra za luksuzne objekte.

Povoljnija ponuda (30.000 - 50.000 evra): U ovom cenovnom rangu obično se nalaze manji ili stariji splavovi koji zahtevaju određena ulaganja (npr. zamena dasaka, popravka prilaznog mosta ili zamena starih metalnih burića). Ovi splavovi se najčešće nalaze na lokacijama malo udaljenijim od epicentra Beograda, poput Umke, Obrenovca, ili na mirnijim delovima Ade Međice i Ade Ciganlije. Na primer, potpuno opremljen splav od oko 50 kvadrata na Umci može se naći za oko 30.000 do 40.000 evra.

Srednji segment (50.000 - 100.000 evra): Ovde spadaju noviji, kvalitetnije izgrađeni splavovi (često na sprat), kvadrature između 60 i 100 metara kvadratnih. U ovu cenu ulaze i splavovi na traženijim lokacijama duž Save i Dunava, koji su moderno opremljeni, imaju dobru izolaciju, solarne panele i stabilnu pontonsku osnovu.

Foto: Beo Info

Luksuzni segment (Preko 100.000 evra): Moderne vile na vodi sa privatnim bazenima, đakuzijima, pametnim sistemima i staklenim zidovima na ekskluzivnim beogradskim lokacijama (poput Savskog keja u blokovima) koštaju i preko 200.000 evra. Cena kvadrata u ovom luksuznom segmentu može preći i 1.500 evra.

Treba imati na umu da se na tržištu često prodaju splavovi bez mesta (koji moraju da se odšlepaju na drugu lokaciju) i oni koji se prodaju sa obezbeđenim i legalnim vezom. Splav sa plaćenim zakupom vodnog zemljišta i dozvolama na vrhunskoj lokaciji vredi neuporedivo više.

Izgradnja novog splava

Ukoliko želite da dizajnirate vikendicu tačno po svojoj meri, izgradnja novog splava je odlična, ali zahtevna opcija. Prosečna cena izgradnje novog splava ključ u ruke kreće se između 600 i 1.200 evra po kvadratnom metru, u zavisnosti od materijala.

Izgradnja se deli u dve glavne faze, odnosno izgradnju plovne osnove i izgradnju samog objekta.

Plovna osnova je temelj svakog splava. Pojedinačni plastični pontoni koštaju od 100 do 250 evra po dužnom metru ili komadu, zavisno od nosivosti. Čelični pontoni su skuplji i zahtevaju redovno antikorozivno održavanje, ali nude ogromnu nosivost. Kada se na pontone doda i čelična rešetkasta konstrukcija koja nosi kućicu, samo "temelj" za splav od 50-ak kvadrata može vas koštati između 8.000 i 15.000 evra.

Splav Foto: Shutterstock

Na pripremljenu osnovu zida se objekat. Najčešće se koriste laki materijali, drvo, sendvič paneli, čelične konstrukcije obložene modernim fasadama, i obilje stakla. Cena ove faze je slična klasičnoj montažnoj gradnji, pa se kreće od 400 do 800 evra po kvadratu. Tu treba dodati i uvođenje struje (često solarni paneli), tehničke vode, sistema za filtraciju i uređenje enterijera.

Skriveni i prateći troškovi

Kupovina ili izgradnja su samo početak. Posedovanje splava u Srbiji nosi specifične godišnje obaveze, poput zakupa mesta na rekama, a cene na licitacijama za najbolje pozicije obarale su rekorde.

Svaki splav mora imati plovidbenu dozvolu. Kao i kod automobila, splav mora da prođe tehnički pregled plovnog objekta koji se obnavlja.

Takođe, neophodno je i redovno održavanje. Čišćenje granja koje reka nanese, provera sajli, nivelacija usled visokog i niskog vodostaja, kao i zaštita drveta i metala pre zime su neizbežni troškovi. Za osnovno godišnje održavanje treba izdvojiti minimalno 500 do 1.000 evra.

Da li se investicija isplati

Posedovanje splava-vikendice nekada je bio luksuz samo za zaljubljenike u reku, ali danas je to i odlična investicija. Zbog ogromne popularnosti rentiranja "splava na dan" za devojačke večeri, rođendane i vikend odmore, vlasnici naplaćuju nekoliko stotina evra za jedno noćenje (u zavisnosti od kapaciteta i uređenosti objekta).

Ukoliko odlučite da investirate oko 50.000 evra u kvalitetan splav sa dozvolama, i stavite ga u komercijalne svrhe tokom tople sezone (od maja do oktobra), povrat investicije je znatno brži nego kod klasičnih stanova u Beogradu. Ipak, ukoliko ga kupujete isključivo za sopstveni hedonizam, dobićete neprocenjiv mir na vodi, ali uz obavezu da o reci i objektu redovno brinete.