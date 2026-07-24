Slušaj vest

Jedan zaboravljeni grad na Balkanu potpuno je oduševio poznatog TikTokera, koji ga je nazvao najjeftinijim gradom u regionu.

Da li ste čuli za Pirot, mali grad na jugoistoku Srbije, u blizini granice sa Bugarskom, koji odiše tradicijom i kulturom, a okružen je izuzetnim prirodnim lepotama?

Srpski tiktoker je u svom videu pokazao koliko danas koštaju osnovne stvari u ovom gradu, a mnogi korisnici društvenih mreža ostali su iznenađeni cenama koje su, kako navode u komentarima, kao iz nekih prošlih vremena. Prema cenama koje je prikazao, sa oko 10 evra moguće je provesti gotovo ceo dan bez velikih troškova.

Na njegovoj listi našli su se sledeći proizvodi i usluge: kugla sladoleda košta oko 40 dinara (35 centi), parče bureka sa sirom oko 70 dinara (60 centi), espreso kafa 150 dinara (oko 1,30 evra), velika gurmanska pljeskavica 350 dinara (oko 3 evra), dnevna karta za teretanu 250 dinara (oko 2,15 evra), dok ulaz na bazen košta 200 dinara (oko 1,70 evra).

Doručak, ručak, kafa i bazen za manje od 10 evra

Za nešto više od 8,50 evra moguće je doručkovati, popiti kafu, ručati, otići na trening i osvežiti se na bazenu, što je danas prava retkost čak i u mnogim manjim gradovima. Međutim, Pirot nije poznat samo po pristupačnim cenama. Iako je video najveću pažnju privukao upravo zbog prikazanih cena, ovaj grad nudi mnogo više od povoljnog boravka.

Pirot je nadaleko poznat po bogatoj tradiciji, gostoprimstvu i autentičnoj gastronomiji. Brojni turisti dolaze upravo ovde kako bi probali čuveni pirotski kačkavalj i peglanu kobasicu, specijalitete koji su postali zaštitni znak ovog kraja. Posebnu vrednost imaju i pirotski ćilimi, koji se ručno izrađuju vekovima i predstavljaju jedno od najprepoznatljivijih obeležja srpskog zanatstva.

Posetioci koji u Pirotu ostanu duže od jednog dana mogu obići i neke od najpoznatijih znamenitosti ovog kraja, poput Pirotske tvrđave Kale, šetališta uz Nišavu, Muzeja Ponišavlja, ali i Stare planine, koja se nalazi u neposrednoj blizini i važi za jednu od najlepših planinskih destinacija u Srbiji. Ljubitelji prirode rado posećuju i Zavojsko jezero, kao i brojne vidikovce i pešačke staze u okolini.