Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Predsednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković boravio je u poseti Zadarskoj županiji, gde se tom prilikom obratio medijima.

On je najavio i telefonsku sednicu Vlade na kojoj će biti doneta odluka o novim cenama goriva i potvrdio da se očekuje njihovo povećanje.

Prema trenutnom modelu obračuna, litar benzina Eurosuper 95 trebalo bi da poskupi za 11 centi, pa bi nova cena iznosila 1,65 evra.

Očekuje se još veće poskupljenje evrodizela, koji bi nakon povećanja od 22 centa trebalo da košta 1,81 evro po litru.

Plavi dizel trebalo bi da poskupi za 24 centa, pa bi nova cena iznosila 1,26 evra po litru.

Poskupljenje se očekuje i za tečni naftni gas (TNG). Prema nezvaničnim informacijama, cena TNG-a za boce mogla bi da bude viša za sedam centi i da dostigne 1,88 evra po kilogramu. Za isti iznos trebalo bi da poskupi i TNG za rezervoare, čija bi nova cena bila 1,30 evra po kilogramu.

Naglašeno je da su navedene cene nezvanične i zasnovane na trenutnom modelu obračuna, pa su moguće izmene.

"Naše mogućnosti su ograničene“

Plenković je rekao da su mogućnosti Vlade da utiče na cene goriva ograničene.

- Uradićemo sve što možemo, ali su naše mogućnosti ograničene. Ipak, nastavićemo da pomažemo građanima i privredi kroz subvencije - poručio je premijer Plenković.