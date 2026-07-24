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Odlazak u banju za mnoge penzionere predstavlja luksuz koji teško mogu da priušte, ali zahvaljujući posebnim pogodnostima koje nude specijalne bolnice i rehabilitacioni centri, oporavak može biti znatno dostupniji.

Širom Srbije više od 20 banja omogućava plaćanje na šest, osam, pa čak i 12 mesečnih rata, uz popuste za korisnike Penzionerske kartice i cene koje počinju od svega 4.300 dinara po danu. U većini paketa uključeni su smeštaj, pun pansion, lekarski pregledi i terapije, pa penzioneri mogu da organizuju odmor i rehabilitaciju bez velikog jednokratnog troška.

U većini ustanova u cenu su uključeni smeštaj, pun pansion, lekarski pregled i terapije, dok se boravišna taksa i osiguranje u pojedinim banjama doplaćuju.

Pregled ponude banja za penzionere

1. Vrnjačka Banja - Specijalna bolnica "Merkur"

- Cena: od 5.450 dinara (Stari Merkur) do 8.790 dinara (Novi Merkur)

- Uključeno: pregled lekara, EKG, laboratorija, tri terapije dnevno i bazen

- Minimalan boravak: 7 dana

- Plaćanje: do 6 rata

- Boravišna taksa: 160 dinara + osiguranje 35 dinara

2. Rusanda - Melenci

- Cena: 6.300 - 7.800 dinara

- Nepokretni pacijenti: do 8.000 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije

- Minimalan boravak: 5 dana

- Plaćanje: 6 rata

3. Specijalna bolnica Novi Pazar

- Cena: 4.300 - 5.000 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i četiri terapije

4. Specijalna bolnica Sokobanja

- Cena: od 5.000 dinara

- Uključeno: pregled specijaliste, EKG, laboratorija i terapije

- Plaćanje: 6 rata Popust: 10% uz Penzionersku karticu

5. Bolnica "Banjica" - Sokobanja

- Cena: 5.100 - 5.800 dinara, u zavisnosti od perioda godine

- Uključeno: pun pansion, tri terapije dnevno, đakuzi bazen, internet i vođene šetnje

- Plaćanje: do 8 rata putem administrativne zabrane

6. Prolom Banja

- Cena: 7.590 - 7.990 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled, bazeni i lekovita voda

- Popust: 5% za penzionere van sezone

- Plaćanje: 6 rata

- Cena: od 6.890 dinara

- Prvi pregled: 2.500 dinara

- Plaćanje: do 12 rata za penzionere

8. Lukovska banja

- Beodan paket: od 7.990 dinara

- Beodan ekstra: od 9.690 dinara

- Uključeni bazeni, velnes i terapije

- Popust: 5% van sezone

- Plaćanje: 6 rata

9. Vranjska Banja - Millennium Medical Centar

- Cena: od 5.400 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije

- Plaćanje: 6 rata

- Popust: 10% uz Penzionersku karticu

10. Gamzigradska Banja

- Cena: 4.600 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled i terapije

- Plaćanje: 6 rata

- Popust: 10% uz Penzionersku karticu

11. Selters Mladenovac

- Cena: od 7.600 dinara

- Uključeno: pun pansion, pregled, EKG i terapije

- Plaćanje: 6 rata

12. Mataruška Banja - Agens

- Cena: od 6.800 dinara

- Nepokretni pacijenti: 7.800 dinara

- Do pet terapija dnevno

- Popust: 10% za gotovinsko plaćanje uz Penzionersku karticu

13. Specijalna bolnica Ivanjica

- Cena: 4.950 dinara za gotovinu ili 5.550 dinara na rate

- Uključeni laboratorija, EKG i fizikalna terapija

14. Banja Junaković - Apatin

- Cena: 6.350 - 7.700 dinara

- Senior paket 55+: od 58.200 dinara za 10 dana

- Popust od 20% na pregled kardiologa

15. Banja Koviljača

- Cena: 8.800 -14.000 dinara

- Paket "Terapijski dan plus" uz doplatu od 4.500 dinara

- Plaćanje: 6 rata

16. Vrdnik - Termal

- Cena: 6.520 - 8.020 dinara

- Pregled lekara: 3.000 dinara

- Plaćanje: 6 rata

17. Sijarinska Banja - Gejzer

- Cena: 7.350 dinara

- Uključeni bazeni i terapije

- Popust: 10% za gotovinsko plaćanje

18. Bujanovačka Banja

- Cena: 5.200 - 5.500 dinara

- Popust: 10% za penzionere u određenim terminima

- Specijalistički pregled: 1.500 dinara

19. Banja Kanjiža

- Cena: 7.200 dinara

- Pregled: 3.000 dinara

- Popusti od 10 do 15% za duži boravak

20. Ribarska Banja

- Cena: od 7.180 dinara

- Uključeni pregled i četiri terapije

- Plaćanje: 6 rata

21. Niška Banja

- Cena: 7.000 dinara u sezoni, 6.300 dinara van sezone

- Uključeni internistički pregled, EKG, laboratorija i terapije

- Plaćanje: 6 rata

Šta je potrebno za ostvarivanje pogodnosti?

Penzioneri koji žele da koriste pogodnosti plaćanja na rate ili popuste uglavnom treba da prilože:

- ličnu kartu,

- poslednji ček od penzije,

- kod pojedinih ustanova i da prilikom rezervacije naglase da žele plaćanje putem administrativne zabrane ili čekovima.

Većina ustanova omogućava plaćanje na šest mesečnih rata, dok pojedine banje nude i osam ili čak 12 rata, što oporavak čini dostupnijim velikom broju penzionera.