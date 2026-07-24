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"Infrastruktura železnice Srbije" raspisala je juče prvi međunarodni tender za izbor eksternog nadzora nad izgradnjom brze pruge između Beograda i Niša.

Objavljen je predkvalifikacioni poziv za nabavku usluge Nadzornog organa za ugovor o izvođenju radova na deonici 3 Paraćin - Trupale - Međurovo, u okviru projekta modernizacije pruge Beograd - Niš, za brzine do 200 km/sat.

Poziv je otvoren do 24. septembra ove godine, a na osnovu velikog broja parametara i informacija, biće izabrani najkvalitetniji ponuđači, koji će u drugoj fazi učestvovati u samom postupku javne nabavke izbora Nadzornog organa na deonici Paraćin - Trupale - Međurovo.

Rad Nadzornog organa na ovoj deonici biće finansiran iz sredstava Evropske investicione banke.

Pretkvalifikacioni poziv objavljen je na sajtu Infrastrukture železnice Srbije, specijalizovanom sajtu za železnički Koridor 10, kao i u službenom glasilu Evropske Unije za tendere.

Deonica 3 buduće brze pruge Beograd - Niš duga je 76,2 kilometra. Planirano je da radovi na izgradnji brze pruge između Beograd i Niša započnu između Stalaća i Đunisa, upravo na deonici 3 ovog projekta.

Izgradnja brze pruge Beograd - Niš za brzine do 200 km/sat jedan je od najznačajnijih investicionih projekata u Srbiji i regionu. Njegova realizacija omogućiće strateški iskorak ka bezbednom, efikasnom i modernom železničkom saobraćaju na međunarodnom železničkom Koridoru 10, koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Centralnu Evropu sa Bugarskom, Grčkom i istočnim Mediteranom.