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Prema aktuelnim podacima Infostuda, od aktivnih oglasa u ovom trenutku, najveća plata se nudi za posao 10 dispečera za inostrano tržište i računovodstvo.

Dispečeru plata i do 6.000 dolara

Za posao dispečera nudi se plata od 3.500 do 6.000 dolara. Tu se napominje da postoji fiksni deo plate plus provizija na stvareni rezultat.

Navodi se da zaposleni ima pravo na tri nedelje plaćenog odmora, da se radi isključiv iz kancelarije, da kandidat mora da ima minimum dve godine iskustva kao dispečer, da tečno govori engleski jezik, da ima dobre veštine komunikacije i iskustvo saranje sa vozačima.

Radi se u dve smene, puno radno vreme od osam sati i potpisuje se ugovor o radu.

Šef računovodstva može da zaradi 3.000 evra

Jedna kompanija sa sedištem u Beogradu traži šef računovodstva. Nudi se pata od 2.700 do 3.000 evra, ugovor o radu na neodređeno vreme ali sa periodom probnog rada, fleksibilno ali puno radno vreme.

Kandidat bi trebalo da ispuni nekoliko važnih kriterijuma. Potrebno je da ima minimum dve godine radnog iskustva na poslovima vođenja računovodstva, poznavanje međunarodnih i domaćih računovodstvenih propisa, da ima visoku stručnu spremu ekonomskog usmerenja...

Posao sa povećanim rizikom

U Ljuboviji se traži pet Inženjera geologije, smer istraživanje ležišta mineralnih sirovina. Nudi se plata od 180.000 do 220.000 dinara mesečno, ugovor o radu, rad u jednoj smeni, a posao je dostupan i studentima jer nije neophodno prethodno iskustvo.

U opisu posla stoji da se od zaposlenog očekuje da radi na usmeravanju i nadziranju istražnih i eksploatacionih radova, lociranju i kartiranju istražnih bušotina, rad u jami....

Na kraju se u napomeni navodi da je reč o radnom mestu sa povećanim rizikom, a to zapravo i objašnjava visinu ponuđene zarade.