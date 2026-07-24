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Beograd bi već ove jeseni mogao da dobije još jedno veliko gradilište koje bi značajno promenilo način kretanja kroz zapadni deo prestonice. Gradonačelnik Aleksandar Šapić najavio je izgradnju čak osam kružnih tokova na potezu od Pupinovog mosta do Vojvođanske ulice na Novom Beogradu, ističući da će taj projekat predstavljati novu unutrašnju saobraćajnu magistralu grada.

Reč je o jednoj od najopterećenijih saobraćajnica u Beogradu, kojom svakodnevno prolaze desetine hiljada vozila između Zemuna, Novog Beograda, Surčina i leve obale Dunava.

- Plan nam je da tu napravimo osam kružnih tokova i da učinimo to jednom vrstom unutrašnjeg magistralnog prstena - rekao je Šapić.

Radovi bi trebalo da počnu tokom jeseni, a završetak se očekuje u roku od godinu do godinu i po dana. U pitanju je još jedan od kapitalnih saobraćajnih projekata koji bi značajno trebalo da olakša život za više od 700.000 do 800.000 ljudi koji žive u Surčinu, Zemunu i Novom Beogradu, kao i svima koji svakodnevno prolaze tim delom grada.

Novi koridor ka aerodromu i EXPO kompleksu

Nova saobraćajnica dodatno dobija na značaju jer će povezati Pupinov most sa Surčinom, gde se gradi kompleks za EXPO 2027. i Nacionalni stadion. EXPO je najveća manifestacija ikad organizovana u Srbiji koja će zauvek promeniti lice Beograda i Srbije.

Istovremeno, u toku su radovi na proširenju i rekonstrukciji Surčinske ulice, koja predstavlja glavni prilaz budućem izložbenom prostoru, Nacionalnom stadionu i Aerodromu "Nikola Tesla".

Na taj način vozači će imati više alternativnih pravaca ka aerodromu, Novom Beogradu i Surčinu, što bi trebalo da rastereti postojeće saobraćajne gužve.

Gradilišta na sve strane

Izgradnja novih kružnih tokova samo je jedan u nizu velikih infrastrukturnih projekata koji su trenutno u toku u prestonici.

Najveće gradilište u Srbiji svakako je kompleks EXPO 2027 u Surčinu, gde se istovremeno grade izložbene hale, Nacionalni stadion, nova železnička stanica, pristupne saobraćajnice i prateća komunalna infrastruktura.

Paralelno sa tim odvijaju se i pripremni radovi za izgradnju prve linije beogradskog metroa. Na više lokacija privode se kraju pripreme terena za iskopavanje tunela i izgradnje metroa koji će zauvek promeniti način funcionisanja gradskog prevoza u srpskoj prestonici.

Javni prevoz ostaje besplatan Govoreći o besplatnom javnom prevozu u Beogradu Šapić je naglasio da su troškovi prevoza u budžetu 30 odsto, odnosno gotovo isto koliko je bilo i kad su se naplaćivale karte. - Ovo su egzatni podaci koje može svako da proveri - naglasio je Šapić.

1/6 Vidi galeriju Novi izgled Beograda Foto: Grad Beograd

Velike promene očekuju se i na Savi, gde se nastavlja izgradnja novog Savskog mosta koji će omogući veći kapacitet saobraćaja i unapredi povezanost Novog Beograda sa centrom grada.

Istovremeno se uređuju i obale reka kroz razvoj novih pristaništa i širenje rečne infrastrukture, kako bi se povećali kapaciteti za putnički i turistički saobraćaj.

Novi izgled prestonice

Pored velikih saobraćajnih projekata, u toku su rekonstrukcije brojnih ulica, izgradnja novih biciklističkih staza, parkova i javnih površina, kao i modernizacija komunalne infrastrukture.

Sve ove investicije deo su šireg plana modernizacije Beograda uoči međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027, kada se očekuje dolazak velikog broja posetilaca iz celog sveta. Zbog toga će naredne dve godine prestonica praktično biti jedno veliko gradilište, sa ciljem da dobije moderniju saobraćajnu mrežu, bolju povezanost i kvalitetniju infrastrukturu za građane i privredu.