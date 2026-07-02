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Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda doneo je rešenje kojim je utvrđeno da za projekat izgradnje javnog akvarijuma u parku Ušće, nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje je doneto 1. jula 2026. godine, nakon sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja.

Nosilac projekta je Ministarstvo finansija, a objekat će biti izgrađen na prostoru Parka prijateljstva na Ušću.

U postupku odlučivanja Sekretarijat je kako se navodi, razmatrao dostavljenu projektnu dokumentaciju, pribavljena mišljenja nadležnih institucija i uslove javnih preduzeća i drugih organa. Nakon dopune dokumentacije, zaključeno je da zahtev sadrži sve podatke potrebne za donošenje odluke.

Tokom javnog uvida pristigao je veliki broj primedbi građana, udruženja i organizacija. Prema navodima Sekretarijata, dostavljeno je oko 1.400 pojedinačnih dopisa, kao i peticija za zaštitu Parka Ušće sa 1.572 potpisa građana, uz komentare više organizacija civilnog društva.

1/6 Vidi galeriju Ovako će izgledati Akvarijum Foto: Instagram printscreen/Mitarh studio, Kurir, Printscreen/Instagram/mitarhstudio

Najveći deo primedbi odnosio se na mogući uticaj objekta na podzemne vode, obaloutvrdu, park Ušće, kao i na činjenicu da bi, prema mišljenju podnosilaca primedbi, trebalo sagledati kumulativni uticaj zajedno sa drugim planiranim projektima u tom delu grada.

Sekretarijat je u obrazloženju naveo da je predmet postupka isključivo projekat Javnog akvarijuma, te da drugi planirani objekti nisu deo iste tehničko-funkcionalne celine i predstavljaju zasebne projekte koji podležu sopstvenim procedurama. Takođe je ocenjeno da planirani radovi neće imati značajan uticaj na režim podzemnih voda ni na obaloutvrdu, uz primenu predviđenih tehničkih mera i kontinuiran monitoring tokom izgradnje i rada objekta.

Rešenjem je predviđeno i da investitor mora da podnese novi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja ukoliko u roku od dve godine ne započne realizaciju projekta ili ukoliko dođe do značajnih izmena projekta ili uslova u životnoj sredini.