Zeleno svetlo za akvarijum na Ušću: Sekretarijat za zaštitu životne sredine razmotrio primedbe građana i doneo konačnu odluku (FOTO)
Sekretarijat za zaštitu životne sredine Grada Beograda doneo je rešenje kojim je utvrđeno da za projekat izgradnje javnog akvarijuma u parku Ušće, nije potrebna izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje je doneto 1. jula 2026. godine, nakon sprovedenog postupka odlučivanja o potrebi procene uticaja.
Nosilac projekta je Ministarstvo finansija, a objekat će biti izgrađen na prostoru Parka prijateljstva na Ušću.
U postupku odlučivanja Sekretarijat je kako se navodi, razmatrao dostavljenu projektnu dokumentaciju, pribavljena mišljenja nadležnih institucija i uslove javnih preduzeća i drugih organa. Nakon dopune dokumentacije, zaključeno je da zahtev sadrži sve podatke potrebne za donošenje odluke.
Tokom javnog uvida pristigao je veliki broj primedbi građana, udruženja i organizacija. Prema navodima Sekretarijata, dostavljeno je oko 1.400 pojedinačnih dopisa, kao i peticija za zaštitu Parka Ušće sa 1.572 potpisa građana, uz komentare više organizacija civilnog društva.
Najveći deo primedbi odnosio se na mogući uticaj objekta na podzemne vode, obaloutvrdu, park Ušće, kao i na činjenicu da bi, prema mišljenju podnosilaca primedbi, trebalo sagledati kumulativni uticaj zajedno sa drugim planiranim projektima u tom delu grada.
Sekretarijat je u obrazloženju naveo da je predmet postupka isključivo projekat Javnog akvarijuma, te da drugi planirani objekti nisu deo iste tehničko-funkcionalne celine i predstavljaju zasebne projekte koji podležu sopstvenim procedurama. Takođe je ocenjeno da planirani radovi neće imati značajan uticaj na režim podzemnih voda ni na obaloutvrdu, uz primenu predviđenih tehničkih mera i kontinuiran monitoring tokom izgradnje i rada objekta.
Rešenjem je predviđeno i da investitor mora da podnese novi zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja ukoliko u roku od dve godine ne započne realizaciju projekta ili ukoliko dođe do značajnih izmena projekta ili uslova u životnoj sredini.
Kurir.rs/eKapija