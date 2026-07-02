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Većinski vlasnik Energoprojekt holdinga (ENHL), nakon sprovedene ponude za preuzimanje, prešao je prag od 90 odsto vlasništva čime je obezbedio uslove za prinudan otkup akcija od preostalih akcionara.

Napred razvoj je putem javne ponude preuzeo 3,7 miliona akcija odnosno 34,6 odsto akcija od ukupnog broja, što ukazuje da je država kao vlasnik trećine akcija pristala da proda svoje akcije po ceni iz ponude od 452,3 dinara, navodi brokerska kuća Momentum.

Nakon završetka ponude Napred razvoj poseduje 90,2 odsto akcija što mu omogućava da nakon odluke skupštine sprovede i prinudni otkup akcija po spomenutoj ceni od 452,3 dinara.

Na taj način, nekada najveća domaća građevinska kompanija, biće istisnuta sa Beogradske berze po ceni koja odgovara tržišnoj kapitalizaciji kompanije od 4,9 milijardi dinara (41,8 miliona evra).

Energoprojekt je u protekloj poslovnoj godini zabeležio konsolidovani prihod od nepunih deset milijardi dinara i neto profit od 1,3 milijarde dinara.