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Mnogi tek kada podnesu zahtev za penziju saznaju da im deo radnog staža nije evidentiran. Neprijatno iznenađenje najčešće nastaje kada je nekadašnji poslodavac ugašen, pa izgleda kao da je nemoguće doći do potvrda o zaposlenju i uplaćenim doprinosima.

Ipak, gašenje firme ne znači da su svi podaci zauvek izgubljeni. U velikom broju slučajeva dokumentacija se može pronaći, ali je važno znati gde treba tražiti.

Prvi korak - proverite da li firma ima pravnog naslednika

Ako je preduzeće promenilo naziv, spojilo se sa drugom kompanijom ili prošlo neku drugu statusnu promenu, moguće je da postoji pravni naslednik koji je preuzeo obavezu čuvanja poslovne dokumentacije. Zato je korisno raspitati se kod bivših kolega ili proveriti podatke o nekadašnjem poslodavcu.

Ukoliko naslednik postoji, do potrebnih potvrda se najčešće dolazi znatno lakše. Ako je firma ugašena bez naslednika, dokumentacija se često može pronaći u istorijskim arhivima. Poslodavci su bili u obavezi da određenu poslovnu dokumentaciju predaju nadležnim institucijama, među kojima se mogu nalaziti evidencije zaposlenih, podaci o zaradama i drugi dokumenti značajni za ostvarivanje prava na penziju.

Nadležni arhiv zavisi od sedišta preduzeća. Za firme iz Beograda to je najčešće Istorijski arhiv Beograda, dok se za ostale gradove treba obratiti odgovarajućem regionalnom arhivu.

Tragovi mogu biti i van arhiva

Ako dokumentacija nije sačuvana u arhivu, potraga nije završena. Dešava se da se poslovni papiri nalaze kod bivših računovođa, knjigovodstvenih agencija ili zaposlenih koji su nakon gašenja firme zadržali deo dokumentacije. Zbog toga kontakt sa bivšim kolegama može biti od velike pomoći. Neko od njih možda zna gde se dokumentacija nalazi ili je već prolazio kroz isti postupak.

Vredni mogu biti i lični dokumenti koje su građani sačuvali, poput ugovora o radu, rešenja o zaposlenju, aneksa ugovora, obračuna zarada, kartona ličnog dohotka ili potvrda o beneficiranom radnom stažu.Važno je, međutim, znati da izjave bivših kolega mogu poslužiti samo kao pomoć u pronalaženju dokaza. Radni staž ne može biti priznat isključivo na osnovu svedočenja.

Kada podaci ne mogu da se pronađu

Postoje situacije u kojima, uprkos svim pokušajima, potrebna dokumentacija više ne postoji. Tada sporni period rada može ostati van evidencije i neće biti uračunat u penzijski staž. Najčešće se ovakvi problemi odnose na manje privatne firme koje su poslovale tokom devedesetih godina i kasnije prestale sa radom bez uredno sačuvane dokumentacije.

U pojedinim slučajevima Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje omogućava osiguraniku da sam uplati doprinose za period koji nedostaje, ali samo ako postoji dokaz da je u tom periodu bio prijavljen na obavezno osiguranje. Ako se samo zaposlenje ne može dokazati, ova mogućnost ne postoji. Zbog toga stručnjaci savetuju da se podaci o radnom stažu proveravaju mnogo pre odlaska u penziju. Evidencija se može pregledati putem servisa "Moj staž i penzija“ na sajtu Fonda PIO, kao i korišćenjem elektronskih usluga državne uprave.