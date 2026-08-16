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Kada čuju da je kamatna stopa na stambeni kredit oko 5 odsto, većina građana Srbije intuitivno pomisli da će banci na kraju platiti tek nekoliko hiljada evra više. Stvarnost je, međutim, potpuno drugačija i mnogo skuplja.

Da li ste znali da za kredit od 100.000 evra, uzet na 20 godina sa fiksnom kamatom od 4,8 odsto, ukupna kamata iznosi vrtoglavih 55.700 evra? To znači da ćete banci na kraju isplatiti ukupno oko 155.700 evra. Drugim rečima, vratićete pozajmljeni novac i još više od polovine vrednosti tog stana daćete isključivo kroz kamatu.

Kako je moguće da naizgled malih 4,8% preraste u više od 55%? Na prvi pogled deluje kao matematički paradoks, ali evo u čemu je tajna koju finansijski savetnici odlično znaju, a građani često previđaju.

Zabluda o "jednokratnoj" kamati

Najveća greška koju pravimo jeste mišljenje da se kamata od 4,8 odsto računa jednokratno, na ukupan iznos. Istina je da se ona obračunava svake godine, odnosno svakog meseca tokom čitavog perioda otplate, i to na iznos duga koji u tom trenutku još niste otplatili. Što duže dugujete, to više plaćate.

Tajna prve rate: Zašto plaćate, a dug se ne smanjuje?

Ovde dolazi do najvećeg šoka za klijente. Stambeni krediti u Srbiji se otplaćuju kroz anuitete, vaša mesečna rata je ista svakog meseca, ali njen sastav se dramatično menja.Pošto je na početku vaš dug najveći (svih 100.000 evra), najveći deo vaše rate odlazi upravo na kamatu.

Evo konkretne računice za ratu od 649 evra (kredit 100.000 evra, 20 godina, 4,8% kamate): Čak 400 evra iz prve rate banka uzima za kamatu. Svega 250 evra zapravo smanjuje vaš dug za stan.

Tek u poslednjih nekoliko godina otplate situacija se obrće, pa glavnica čini veći deo rate. Zato onaj mučni osećaj da godinama "plaćate, a dug stoji u mestu" nije samo vaš subjektivni utisak, to je bolno precizna matematika.

Trikovi banaka ili je to surova ekonomija?

Kada na kraju otplate shvate da su banci kupili "još jedan manji stan", građani se osećaju prevareno. Međutim, iz ugla ekonomije, ovo je logično. Banka vam je prvog dana dala ogroman novac, a kamata pokriva cenu tog kapitala kroz vreme, rizik da neko neće vratiti novac, inflaciju i zakonske rezerve.

Što duže koristite tuđi kapital, duže plaćate njegovu cenu. Problem je u psihologiji kredita. Udruženja za zaštitu potrošača godinama upozoravaju na jednu činjenicu: Ljudi kupuju mesečnu ratu, a ne stan. Ako im se rata uklapa u budžet, retko ko na digitronu pomnoži tu cifru sa 240 ili 360 meseci da vidi stvarni trošak.

Vreme je najskuplje: Kako rok otplate menja cenu stana za 60.000 evra

Glavni krivac za astronomske iznose koje vraćamo nije sama kamatna stopa, već dužina otplate. Evo dokaza: Dve osobe kupuju stan od 100.000 evra pod istim uslovima (4,8% kamate). Osoba A uzme kredit na 10 godina: Mesečna rata je visoka (oko 1.051 evro), ali ukupna kamata koju će platiti iznosi 26.000 evra.

Osoba B razvuče kredit na 30 godina: Mesečna rata deluje primamljivo i pada za pola (oko 525 evra). Međutim, ukupna kamata koju će platiti skače na neverovatnih 89.000 evra.

Zaključak? Za "komfor" manje mesečne rate, Osoba B je banci platila dodatnih 62.000 evra. Bankari zato s pravom kažu da je najskuplji deo kredita zapravo vreme.

Digitron u ruke pre odlaska u banku

Sledeći put kada budete razmišljali o stambenom kreditu, ne gledajte samo iznos mesečne rate. Savet finansijskih stručnjaka je jasan: skratite rok otplate što je više moguće i, kada god vam finansije to dozvole, vršite prevremenu otplatu dela glavnice. Čak i male dodatne uplate u prvim godinama kredita (kada je udeo kamate najveći) mogu vam sačuvati desetine hiljada evra.